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Изготовление ядерного оружия в Украине — военный аналитик спрогнозировал, насколько это возможно

Изготовление ядерного оружия в Украине — военный аналитик спрогнозировал, насколько это возможно

24 марта 2024 г. 19:55

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Военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев заявил, что Украина может производить собственное ядерное оружие. По его словам, в государстве есть все технологии, необходимые для производства ядерных боезапасов.

Об этом военный аналитик заявил в эфире Вечір.LIVE.

Снегирев заявил, что в Украине возможно производство ядерного оружия

Снегирев убежден, что в Украине вполне возможно производить ядерное оружие и государство может вернуться в клуб ядерных стран. Однако на это влияет отсутствие политической воли или, наоборот, ее присутствие. Аналитик отметил, что для собственного производства нужно около 2 млрд долларов, чтобы получить 12 ядерных боезарядов за два года.

"У нас есть все технологии, необходимые для производства ядерных боезарядов. Там небольшие капиталовложения, около 2 млрд долларов, чтобы получить определенное количество ядерных боезарядов в количестве до 12 единиц, в течение 2 лет ничего не мешает, помимо отсутствия политической воли у политического руководства", — заверил Снегирев.

Военный аналитик подчеркнул, что Украина имеет право на самозащиту, это предусмотрено уставом ООН. Снегирев добавил, что подобные действия могут возмутить западные страны, не заинтересованные в расширении ядерного клуба.

"Пакистан заявляет о своей ядерной программе. Бразилия заявляет, так почему Украина, являющаяся жертвой военной агрессии со стороны Российской Федерации, не имеет права политического и военного иметь собственное ядерное оружие? Для меня это непонятно", — подытожил сопредседатель общественной инициативы.

Напомним, Россия перенесла тактическое ядерное оружие от своих границ в Беларусь еще ближе к территории НАТО. Дмитрий Снегирев заявил, что эта информация не соответствует действительности, и любое перемещение ядерных зарядов отслеживается.

Добавим, российский президент Владимир Путин снова заявил о готовности применить ядерное оружие. Он подчеркнул, что Москва готова с военно-технической точки зрения.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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