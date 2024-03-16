Росія перекинула ядерну зброю ближче до НАТО — військовий аналітик пояснив, що це означає

Росія перекинула тактичну ядерну зброю від своїх кордонів до Білорусі ще ближче до території Північноатлантичного Альянсу. Натомість військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. За його словами, будь-яке переміщення ядерних зарядів відстежується.

Про це військовий аналітик повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Яка мета поширення інформації про переміщення ядерної зброї РФ

Як вказує Снєгирьов, навіть попри те, що Росія зупинила дію договору про нерозповсюдження ядерної зброї, технічні засоби ЄС та США можуть відстежити переміщення ядерних зарядів. Аналітик роз'яснив мету поширення такої інформації про нібито переміщення "ядерки" та, хто її розповсюджує.

"Якщо на Заході говорять про те, що ми не міняємо ядерної тактики по відношенню до РФ, бо немає приводу, то я тоді розумію, що всі ці заяви про переміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі — це є не більше, ніж елементи інформаційно-психологічних операцій самих російських спецслужб. Налякати країни НАТО, Польщу, наприклад, Балтійські країни. На Україну здійснити військово-політичний тиск", — пояснив аналітик.

Такі заяви викликають у населення певні застороги та тривогу. Саме це і є метою російської пропаганди. Снєгирьов вкотре наголосив, що даних про переміщення тактичної ядерної зброї немає. Про це говорять лише російські та білоруські диктатори.

Також експерт прокоментував слова президента Франції Емманюеля Макрона щодо відряджання військ країни в Одесу. За словами Снєгирьова, така інформація свідчить про те, що "Франція ніколи не відправить свої війська".

Нагадаємо, Володимир Путін знову заявив про готовність застосувати ядерну зброю. Він наголосив, що Москва готова з військово-технічного погляду.

При цьому Макрон підкреслив неприпустимість загроз з боку країн, які мають ядерний арсенал. На його думку, такі дії є неприйнятними, особливо в контексті заяв Путіна.