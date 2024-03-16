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Россия перебросила ядерное оружие ближе к НАТО — военный аналитик объяснил, что это значит

Россия перебросила ядерное оружие ближе к НАТО — военный аналитик объяснил, что это значит

16 марта 2024 г. 14:04

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Россия перебросила тактическое ядерное оружие от своих границ в Беларусь еще ближе к территории Североатлантического Альянса. Военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, любое движение ядерных зарядов отслеживается.

Об этом военный аналитик сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Какая цель распространения информации о перемещении ядерного оружия РФ

Как указывает Снегирев, даже несмотря на то, что Россия приостановила действие договора о нераспространении ядерного оружия, технические средства ЕС и США могут отследить перемещение ядерных зарядов. Аналитик разъяснил цель распространения такой информации о якобы перемещении "ядерки" и, кто ее распространяет.

"Если на Западе говорят о том, что мы не меняем ядерной тактики по отношению к РФ, потому что нет повода, то я тогда понимаю, что все эти заявления о перемещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси — это не больше, чем элементы информационно-психологических операций самих российских спецслужб. Напугать страны НАТО, Польшу, например, Балтийские страны. На Украину оказать военно-политическое давление", — объяснил аналитик.

Такие заявления вызывают у населения определенные опасения и тревогу. Именно это и есть целью российской пропаганды. Снегирев в очередной раз подчеркнул, что данных о перемещении тактического ядерного оружия нет. Об этом говорят только российские и белорусские диктаторы.

Также эксперт прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о вводе войск страны в Одессу. По словам Снегирева, такая информация свидетельствует о том, что "Франция никогда не отправит свои войска".

Напомним, Владимир Путин снова заявил о готовности применить ядерное оружие. Он подчеркнул, что Москва готова с военно-технической точки зрения.

При этом Макрон подчеркнул недопустимость угроз со стороны имеющих ядерный арсенал стран. По его мнению, такие действия неприемлемы, особенно в контексте заявлений Путина.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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