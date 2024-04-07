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В Мінстратегпромі відповіли, чи може з'явитися зброя, яка змінить ситуацію на фронті

В Мінстратегпромі відповіли, чи може з'явитися зброя, яка змінить ситуацію на фронті

07 квітня 2024 р. 17:24

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17:24 В Мінстратегпромі відповіли, чи може з'явитися зброя, яка змінить ситуацію на фронті

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17:24 В Мінстратегпромі відповіли, чи може з'явитися зброя, яка змінить ситуацію на фронті

Text

16:03 У Мінстратегпромі розповіли, виробництво якої зброї збільшать у шість разів

Text

15:19 Військовий ЗСУ, який прийшов на акцію Free Azov в Києві, розповів про свою історію бою на фронті

Text

07:37 Російський політик Леонід Гозман відповів, хто має вплив на Путіна

Text

04:04 Захід зрозумів, що треба готуватися до війни з Росією, — військовий ЗСУ Сазонов

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

02:35 Росія не в змозі протистояти українським дронам — військовий ЗСУ Сазонов

6 квітня 2024
Text

15:15 Російський шпигун розповів про переїзд на Закарпаття та що думає про українців

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14:07 Ексміністр соціальної політики розповів, чому Україна не може побудувати нові ТЕС

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09:43 Ексміністр соціальної політики розповів, хто має вплив на Росію

Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості відповіла, чи може найближчим часом з'явитися зброя, яка змінить ситуацію на фронті. За її словами, ключ до успіху полягає не в пошуку чарівної "вундервафлі", а в розробці ефективної стратегії.

Про це Ганна Гвоздяр говорила в ефірі "Телебачення Торонто" у неділю, 7 квітня.

Що допоможе Україні перемогти

"Українська оборонка реагує на виклики достатньо швидко. А наш гейм-ченджер, це все-таки стратегія. Тобто, я не вірю в якусь вундервафлю, яка прийде і знищить Росію і російське військо. Мені здається, що саме завдяки нашим військовим, їхній стратегії і застосуванню певних виробів в нас є шанс перемогти. Я не вірю в якусь чарівну паличку тут", — заявила Гвоздяр.

Замміністерка додала, що в Україні розробляється багато видів перспективної зброї. Вона зазначила, що виробництвом займаються не лише державні компанії, а й приватні.

"В нас зараз виробляється чимало перспективних видів озброєння, і їх виробляють як державні, так і приватні виробники. І я впевнена, що скоро ці продукти покажуть себе на фронті. Але вони ефективні виключно в руках наших військових", — підкреслила чиновниця.

Чи здивує Україна найближчим часом Росію

За її словами, Україна вже здивувала Росію своїми досягненнями, наприклад, розробкою високоточних засобів ураження, здатних пролетіти на відстань до 1300 кілометрів і точно вразити ціль, завдаючи значних збитків.

"Ми її (Росію. — Ред) дивуємо, мені здається, постійно. От, наприклад, ті ж самі НПЗ. Я не впевнена, що вони очікували, що буде виріб, який готовий пролетіти 1300 кілометрів і попасти дуже чітко в ціль. Нанісши їм при цьому великий збиток. І ми безумовно рухаємося і в цьому напрямку", — додала замміністерка.

Нагадаємо, що у Мінстратегпромі розповіли, виробництво якої зброї збільшать у шість разів.

Також ми писали, що технології оборонної сфери України упродовж великої війни розвиваються та нарощують свої спроможності.

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17:54 Заморожені активи РФ — в ОП розповіли, на що можуть спрямувати прибутки

17:45 В одеській Аркадії зацвіли магнолії — фоторепортаж

17:43 Атака ГУР на аеродром в Єйську — скільки літаків пошкоджено

17:40 Конфлікти з ТЦК — Жорін прокоментував ухилення військовозобов'язаних від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:19 Лавров відвідає Китай, щоб обговорити війну в Україні — коли відбудеться візит

17:15 По 200 ворожих дронів на добу — Гуменюк просить допомогти зі збором на засоби РЕБ для 36-ї бригади

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16:03 У Мінстратегпромі розповіли, виробництво якої зброї збільшать у шість разів

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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02:35 Росія не в змозі протистояти українським дронам — військовий ЗСУ Сазонов

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15:15 Російський шпигун розповів про переїзд на Закарпаття та що думає про українців

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13:06 Ексміністр соціальної політики розповів у чому сенс війни Путіна

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09:43 Ексміністр соціальної політики розповів, хто має вплив на Росію