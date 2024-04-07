В Мінстратегпромі відповіли, чи може з'явитися зброя, яка змінить ситуацію на фронті

Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості відповіла, чи може найближчим часом з'явитися зброя, яка змінить ситуацію на фронті. За її словами, ключ до успіху полягає не в пошуку чарівної "вундервафлі", а в розробці ефективної стратегії.

Про це Ганна Гвоздяр говорила в ефірі "Телебачення Торонто" у неділю, 7 квітня.

Що допоможе Україні перемогти

"Українська оборонка реагує на виклики достатньо швидко. А наш гейм-ченджер, це все-таки стратегія. Тобто, я не вірю в якусь вундервафлю, яка прийде і знищить Росію і російське військо. Мені здається, що саме завдяки нашим військовим, їхній стратегії і застосуванню певних виробів в нас є шанс перемогти. Я не вірю в якусь чарівну паличку тут", — заявила Гвоздяр.

Замміністерка додала, що в Україні розробляється багато видів перспективної зброї. Вона зазначила, що виробництвом займаються не лише державні компанії, а й приватні.

"В нас зараз виробляється чимало перспективних видів озброєння, і їх виробляють як державні, так і приватні виробники. І я впевнена, що скоро ці продукти покажуть себе на фронті. Але вони ефективні виключно в руках наших військових", — підкреслила чиновниця.

Чи здивує Україна найближчим часом Росію

За її словами, Україна вже здивувала Росію своїми досягненнями, наприклад, розробкою високоточних засобів ураження, здатних пролетіти на відстань до 1300 кілометрів і точно вразити ціль, завдаючи значних збитків.

"Ми її (Росію. — Ред) дивуємо, мені здається, постійно. От, наприклад, ті ж самі НПЗ. Я не впевнена, що вони очікували, що буде виріб, який готовий пролетіти 1300 кілометрів і попасти дуже чітко в ціль. Нанісши їм при цьому великий збиток. І ми безумовно рухаємося і в цьому напрямку", — додала замміністерка.

Нагадаємо, що у Мінстратегпромі розповіли, виробництво якої зброї збільшать у шість разів.

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