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В Минстратегпроме ответили, может ли появиться оружие, которое изменит ситуацию на фронте

В Минстратегпроме ответили, может ли появиться оружие, которое изменит ситуацию на фронте

7 апреля 2024 г. 17:24

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17:24 В Минстратегпроме ответили, может ли появиться оружие, которое изменит ситуацию на фронте

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16:03 В Минстратегпроме рассказали, производство какого оружия увеличат в шесть раз

Text

15:19 Военный ВСУ, который пришел на акцию Free Azov в Киеве, рассказал о своей истории боя на фронте

Text

07:37 Российский политик Леонид Гозман ответил, кто имеет влияние на Путина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

04:04 Запад понял, что нужно готовиться к войне с Россией, — военный ВСУ Сазонов

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02:35 Россия не в состоянии противостоять украинским дронам — военный ВСУ Сазонов

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Замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности ответила, может ли в ближайшее время появиться оружие, которое изменит ситуацию на фронте. По ее словам, ключ к успеху заключается не в поиске волшебной "вундервафли", а в разработке эффективной стратегии.

Об этом Анна Гвоздяр говорила в эфире "Тебачення Торонто" в воскресенье, 7 апреля.

Что поможет Украине победить

"Украинская оборонка реагирует на вызовы достаточно быстро. А наш гейм-ченджер, это все-таки стратегия. То есть, я не верю в какую-нибудь вундервафлю, которая придет и уничтожит Россию и российское войско. Мне кажется, что именно благодаря нашим военным, их стратегии и применению определенных изделий у нас есть шанс победить. Я не верю в какую-нибудь волшебную палочку здесь", — заявила Гвоздяр.

Замминистра добавила, что в Украине разрабатывается много видов перспективного оружия. Она отметила, что производством занимаются не только государственные компании, но и частные.

"У нас сейчас производится немало перспективных видов вооружения, и они производятся как государственными, так и частными производителями. И я уверена, что скоро эти продукты покажут себя на фронте. Но они эффективны исключительно в руках наших военных", — подчеркнула чиновница.

Удивит ли Украина в ближайшее время Россию

По ее словам, Украина уже удивила Россию своими достижениями, например, разработкой высокоточных средств поражения, способных пролететь на расстояние до 1300 километров и точно поразить цель, нанося значительный ущерб.

"Мы ее (Россию. — Ред) удивляем, мне кажется, постоянно. Вот, например, те же НПЗ. Я не уверена, что они ожидали, что будет изделие, которое готово пролететь 1300 километров и попасть очень четко в цель. Нанеся им при этом большой ущерб. И мы безусловно двигаемся и в этом направлении", — добавила замминистра.

Напомним, что в Минстратегпроме рассказали, производство какого оружия увеличат в шесть раз.

Также мы писали, что технологии оборонной сферы Украины на протяжении большой войны развиваются и наращивают свои возможности.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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