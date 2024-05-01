У Повітряних силах прокоментували будівництво нового аеродрому в Бєлгородській області

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш прокоментував будівництво нового російського аеродрому в Бєлгородській області. За його словами, це досить відчайдушне рішення.

Про це Ілля Євлаш сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 1 травня.

Будівництво аеродрому в Бєлгородській області

Євлаш зазначив, що для українських безпілотників дистанція до цього об'єкту, який, ймовірно, буде за 75 км від кордону з Україною, — це "ні про що".

"Ми вивчаємо ситуацію — для чого, як і з якими цілями буде використовуватись цей аеродром. Звісно, ворог сам розуміє, що в такій безпосередній близькості — це дуже небезпечно, навіть для застосування лише української зброї, яку ми можемо застосовувати по території ворога", — наголосив він.

Речник додав, що Повітряні Сили слідкуватимуть за оперативною обстановкою та діятимуть пропорційно оперативній обстановці, яка складеться.

Нагадаємо, речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш припускає, що перші винищувачі F-16 можуть з'явитися в українському небі вже після Великодня. Він додав, що як тільки відповідна авіація з'явиться, про це повідомлять на офіційному рівні.

Також російські загарбники будують нову злітно-посадкову смугу неподалік селища Алексєєвка у Бєлгородській області РФ. Населений пункт знаходиться за 75 кілометрів від кордону з Україною і вже став вузлом для західного угруповання росіян.