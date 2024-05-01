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У Повітряних силах прокоментували будівництво нового аеродрому в Бєлгородській області

У Повітряних силах прокоментували будівництво нового аеродрому в Бєлгородській області

01 травня 2024 р. 18:53

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18:53 У Повітряних силах прокоментували будівництво нового аеродрому в Бєлгородській області

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18:16 F-16 для України та штрафи для ухилянтів — прямий ефір Вечір.LIVE

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16:02 Гришина пояснила, що таке мобінг і чому українцям важливо знати про це

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11:23 У Повітряних силах розповіли, коли в Україні запрацюють перші винищувачі F-16

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

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07:22 Захід вірить, що Путін зупиниться — експерт Хара пояснив, чи можливе таке закінчення війни

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06:12 У Росії наростає криза, що призведе до повалення режиму Путіна — експерт Хара

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Речник Повітряних сил Ілля Євлаш прокоментував будівництво нового російського аеродрому в Бєлгородській області. За його словами, це досить відчайдушне рішення.

Про це Ілля Євлаш сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 1 травня.

Будівництво аеродрому в Бєлгородській області

Євлаш зазначив, що для українських безпілотників дистанція до цього об'єкту, який, ймовірно, буде за 75 км від кордону з Україною, — це "ні про що". 

"Ми вивчаємо ситуацію — для чого, як і з якими цілями буде використовуватись цей аеродром. Звісно, ворог сам розуміє, що в такій безпосередній близькості — це дуже небезпечно, навіть для застосування лише української зброї, яку ми можемо застосовувати по території ворога", — наголосив він.

Речник додав, що Повітряні Сили слідкуватимуть за оперативною обстановкою та діятимуть пропорційно оперативній обстановці, яка складеться.

Нагадаємо, речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш припускає, що перші винищувачі F-16 можуть з'явитися в українському небі вже після Великодня. Він додав, що як тільки відповідна авіація з'явиться, про це повідомлять на офіційному рівні. 

Також російські загарбники будують нову злітно-посадкову смугу неподалік селища Алексєєвка у Бєлгородській області РФ. Населений пункт знаходиться за 75 кілометрів від кордону з Україною і вже став вузлом для західного угруповання росіян.

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19:15 Призов жінок до лав ЗСУ — що говорить закон про мобілізацію

19:09 Мовний омбудсмен розповів, у скількох школах України викладають російську мову як окремий предмет

19:01 Хакімі назвав перевагу ПСЖ у протистоянні з Боруссією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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