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В Воздушных силах прокомментировали строительство нового аэродрома в Белгородской области

В Воздушных силах прокомментировали строительство нового аэродрома в Белгородской области

1 мая 2024 г. 18:53

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Спикер Воздушных сил Илья Евлаш прокомментировал строительство нового российского аэродрома в Белгородской области. По его словам, это достаточно отчаянное решение.

Об этом Илья Евлаш сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 1 мая.

Строительство аэродрома в Белгородской области

Евлаш отметил, что для украинских беспилотников дистанция до этого объекта, который, вероятно, будет в 75 км от границы с Украиной, — это "ни о чем".

"Мы изучаем ситуацию — для чего, как и с какими целями будет использоваться этот аэродром. Конечно, враг сам понимает, что в такой непосредственной близости — это очень опасно, даже для применения только украинского оружия, которое мы можем применять по территории врага", — подчеркнул он.

Спикер добавил, что Воздушные Силы будут следить за оперативной обстановкой и действовать пропорционально оперативной обстановке, которая сложится.

Напомним, спикер Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш предполагает, что первые истребители F-16 могут появиться в украинском небе уже после Пасхи. Он добавил, что как только соответствующая авиация появится, об этом сообщат на официальном уровне.

Также российские захватчики строят новую взлетно-посадочную полосу у поселка Алексеевка в Белгородской области РФ. Населенный пункт находится в 75 километрах от границы с Украиной и уже стал узлом для западной группировки россиян.

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