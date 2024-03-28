Скільки в Україні арештованих військовослужбовців — нардеп назвав кількість

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що наразі немає єдиного погляду на те, яким чином організувати демобілізацію. У цьому контексті він зазначив, що поки навіть не вирішене питання з фактично арештованими 15 тисячами військовими.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Арештовані військовослужбовці

"Немає цієї формули конкретної, як цю справедливість зробити. У нас 15 тисяч військових з різного часу в який почали служити, навіть з 2014, зараз фактично арештовані на фронті, знаходяться або гауптвахті або за дисциплінаркою", — сказав Камельчук, говорячи про арештованих військових.

Він наголосив, що це величезний контингент, який наразі очікує на судове рішення. Більше того, ці люди виявляють бажання служити, однак робити їм це поки забороняють.

"Це величезний резерв", — сказав Камельчук.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Демченко відповів, яким у парламенті бачать питання демобілізації. Також у Верховній Раді прокоментували можливість мобілізації чоловіків з 19 років.