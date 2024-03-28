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Скільки в Україні арештованих військовослужбовців — нардеп назвав кількість

Скільки в Україні арештованих військовослужбовців — нардеп назвав кількість

28 березня 2024 р. 13:10

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13:25 Пресконференція прем'єрів — Туск та Шмигаль на перемовинах у Варшаві — ефір Новини.LIVE

Text

13:10 Скільки в Україні арештованих військовослужбовців — нардеп назвав кількість

Text

11:50 Військових попередили про релокацію в будь-який момент, — нардеп

Text

11:22 У Польщі все частіше задумуються про війну — політолог зробив невтішну заяву

Text

10:46 Росія змінила тактику обстрілів України — у Раді назвали мету

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:28 Дикий назвав найбільш небезпечне озброєння для житлових районів, яке використовує РФ

Text

08:28 Статус "обмежено придатний" скасовують — нардеп відповів, чого чекати від мобілізаційного закону

Text

08:00 Обстріл Харкова — ефір Новини.LIVE

27 березня 2024
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22:00 Звідки взялася гіперзвукова ракета Циркон — авіаційний експерт в ефірі Новини.LIVE

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19:53 Росіяни перетворили Крим у військову базу, місцеве населення переслідують, — Ташева

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що наразі немає єдиного погляду на те, яким чином організувати демобілізацію. У цьому контексті він зазначив, що поки навіть не вирішене питання з фактично арештованими 15 тисячами військовими.  

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Арештовані військовослужбовці

"Немає цієї формули конкретної, як цю справедливість зробити. У нас 15 тисяч військових з різного часу в який почали служити, навіть з 2014, зараз фактично арештовані на фронті, знаходяться або гауптвахті або за дисциплінаркою", — сказав Камельчук, говорячи про арештованих військових. 

Він наголосив, що це величезний контингент, який наразі очікує на судове рішення. Більше того, ці люди виявляють бажання служити, однак робити їм це поки забороняють. 

"Це величезний резерв", — сказав Камельчук. 

Нагадаємо, народний депутат Сергій Демченко відповів, яким у парламенті бачать питання демобілізації. Також у Верховній Раді прокоментували можливість мобілізації чоловіків з 19 років.

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13:25 Пресконференція прем'єрів — Туск та Шмигаль на перемовинах у Варшаві — ефір Новини.LIVE

13:43 У ПФУ розказали подробиці публікації пікантного фото — як з'явилась відверта світлина

13:41 Як отримати відшкодування, якщо ваш автомобіль опинився під обстрілом

13:40 Став "татусем" за 4,5 тис доларів — прикордонники затримали ухилянта

13:39 До України прибула голова Національної Асамблеї Франції

13:38 Зеленський представив нового очільника Служби зовнішньої розвідки України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:35 У Львові пройшло прощання з творцем незалежної України Ігорем Юхновським — фоторепортаж Новини.LIVE

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

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13:10 Скільки в Україні арештованих військовослужбовців — нардеп назвав кількість

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11:50 Військових попередили про релокацію в будь-який момент, — нардеп

Text

11:22 У Польщі все частіше задумуються про війну — політолог зробив невтішну заяву

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10:46 Росія змінила тактику обстрілів України — у Раді назвали мету

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:28 Дикий назвав найбільш небезпечне озброєння для житлових районів, яке використовує РФ

Text

08:28 Статус "обмежено придатний" скасовують — нардеп відповів, чого чекати від мобілізаційного закону

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