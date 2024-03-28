Сколько в Украине арестованных военнослужащих — нардеп назвал количество

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что пока нет единого взгляда на то, как организовать демобилизацию. В этом контексте он отметил, что пока даже не решен вопрос с фактически арестованными 15 тысячами военными.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Арестованные военнослужащие

"Нет этой формулы конкретной, как эту справедливость сделать. У нас 15 тысяч военных с разного времени в которое начали служить, даже с 2014, сейчас фактически арестованы на фронте, находятся либо в гауптвахте, либо по дисциплинарке", — сказал Камельчук, говоря об арестованных военных .

Он подчеркнул, что это огромный контингент, который ожидает судебное решение. Более того, эти люди изъявляют желание служить, однако делать им это пока запрещают.

"Это огромный резерв", — сказал Камельчук.

Напомним, народный депутат Сергей Демченко ответил, каким в парламенте видят вопрос демобилизации. Также в Верховной Раде прокомментировали возможность мобилизации мужчин с 19-ти лет.