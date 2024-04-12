Пропозиція Зеленському "заморозити" війну — Зільбер в ефірі Новини.LIVE

Ізраїльський журналіст та аналітик Цві Зільбер відвідав студію Вечір.LIVE. Він висловить свою думку щодо пропозиції Зеленському "заморозити війну".

Подивитися ефір з можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 20:00.

Прямий ефір Новини.LIVE

Ведуча каналу Новини.LIVE Юлія Литвиненко разом з Цві Зільбером обговорили такі теми, як перенаселення, кліматична криза, нарцисизм Трампа, можливість Третьої світової війни та багато іншого.

Нагадаємо, що Туреччина пропонує мирний план для України та Росії із "заморожуванням" війни.

Раніше ми писали, що політолог прокоментував мирний план Ердогана та пояснив справжні наміри Росії.