Політолог прокоментував мирний план Ердогана та пояснив справжні наміри Росії

Політолог Ігор Рейтерович, коментуючи останній мирний план президента Туреччина Реджепа Ердогана заявив, що подібні сценарії закінчення війни від турецького лідера лунають вже не вперше. Однак, підтвердив, що останнім часом пропозиції такого формату дещо активізувалися й мають на меті підштовхнути Україну до перемовин.

Про це Рейтерович сказав у Ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що означає мирний план Ердогана

"Таких планів, які запропонував Ердоган, існують десятки. Але Ердоган нічого офіційно не коментував — це також важливо. Однак, ці питання активізувалися", — сказав Рейтерович, коментуючи план Ердогана.

Він додав, що Росія своїми останніми заявами, ймовірно, теж намагається пришвидшити перемовний процес.

Однак, на думку політолога, Україні важливо зберігати свою суб'єктність у цьому плані й мати чітку позицію щодо бачення закінчення війни.

"Мені здається, що певна гра вже почалася. Але ключове те, щоб Україна зберігала у цій грі суб'єктність і могла продукувати свою позицію з цього питання", — сказав Рейтерович.

Нагадаємо, днем раніше Володимир Зеленський повідомив, коли буде представлена карта закінчення війни. Також він заявив, що Україна почала роботу над створенням протиповітряної оборони типу Patriot. За його словами, країна зможе виробляти свої системи.