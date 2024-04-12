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Политолог прокомментировал мирный план Эрдогана и объяснил настоящие намерения России

Политолог прокомментировал мирный план Эрдогана и объяснил настоящие намерения России

12 апреля 2024 г. 10:27

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10:52 Поднятие тарифов таки будет — эксперт объяснил, поможет ли это восстановить энергосистему

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10:27 Политолог прокомментировал мирный план Эрдогана и объяснил настоящие намерения России

Text

10:02 Для чего предназначена импортированная электроэнергия и можно ли перекрыть ею дефицит в Харькове

Text

09:49 Эксперты рассказали, как в Украине защищают энергообъекты от российских ударов

Text

08:54 Атака РФ по энергетическим объектам — эксперт сделал неутешительный прогноз

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Text

07:59 Что будет со светом? Закон о мобилизации и заявления Зеленского об уклонистах — эфир Новини.LIVE

11 апреля 2024
Text

19:55 Первые детали нового закона о мобилизации — Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE

Text

19:45 Закон о мобилизации — Зеленский отреагировал на усиление контроля над уклонистами

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19:31 Кулеба рассердился из-за сокращения помощи от ЕС — Руслан Осипенко в эфире Новини.LIVE

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19:16 Зеленский сообщил, когда будет представлена карта окончания войны

Политолог Игорь Рейтерович, комментируя последний мирный план президента Турция Реджепа Эрдогана, заявил, что подобные сценарии окончания войны от турецкого лидера раздаются уже не впервые. Однако, подтвердил, что в последнее время предложения такого формата несколько активизировались и преследуют цель подтолкнуть Украину к переговорам.

Об этом Рейтерович сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что означает мирный план Эрдогана

"Таких планов, которые предложил Эрдоган, существуют десятки. Но Эрдоган ничего официально не комментировал — это тоже важно. Однако эти вопросы активизировались", — сказал Рейтерович, комментируя план Эрдогана.

Он добавил, что Россия своими последними заявлениями, вероятно, тоже пытается ускорить переговорный процесс.

Однако, по мнению политолога, Украине важно сохранять свою субъектность в этом плане и четкую позицию относительно видения окончания войны.

"Мне кажется, что определенная игра уже началась. Но ключевое то, чтобы Украина сохраняла в этой игре субъектность и могла продуцировать свою позицию по этому вопросу", — сказал Рейтерович.

Напомним, днем ранее Владимир Зеленский сообщил, когда будет представлена карта окончания войны. Также он заявил, что Украина начала работу над созданием противовоздушной обороны типа Patriot. По его словам, страна сможет производить свои системы.

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11:35 Где больше всего и как наказывают коррупционеров в Украине — данные Opendatabot

11:33 Джейк Пол пригласил Трампа на бой с Тайсоном после того, как Байден вышел вперед в опросах

11:21 Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы, повреждены частные дома, — ОВА

11:15 Части одесситам отключили водоснабжение — когда возобновят

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:12 Кабмин принял постановление о дополнительных 70 тыс. для военных

11:12 Как выглядит Трипольская ТЭС после атаки РФ

11:12 В НАТО назвали основные проблемы подготовки украинских пилотов на истребителях F-16

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10:27 Политолог прокомментировал мирный план Эрдогана и объяснил настоящие намерения России

Text

10:02 Для чего предназначена импортированная электроэнергия и можно ли перекрыть ею дефицит в Харькове

Text

09:49 Эксперты рассказали, как в Украине защищают энергообъекты от российских ударов

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08:54 Атака РФ по энергетическим объектам — эксперт сделал неутешительный прогноз

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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07:59 Что будет со светом? Закон о мобилизации и заявления Зеленского об уклонистах — эфир Новини.LIVE

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19:31 Кулеба рассердился из-за сокращения помощи от ЕС — Руслан Осипенко в эфире Новини.LIVE

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