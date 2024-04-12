Политолог прокомментировал мирный план Эрдогана и объяснил настоящие намерения России

Политолог Игорь Рейтерович, комментируя последний мирный план президента Турция Реджепа Эрдогана, заявил, что подобные сценарии окончания войны от турецкого лидера раздаются уже не впервые. Однако, подтвердил, что в последнее время предложения такого формата несколько активизировались и преследуют цель подтолкнуть Украину к переговорам.

Об этом Рейтерович сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что означает мирный план Эрдогана

"Таких планов, которые предложил Эрдоган, существуют десятки. Но Эрдоган ничего официально не комментировал — это тоже важно. Однако эти вопросы активизировались", — сказал Рейтерович, комментируя план Эрдогана.

Он добавил, что Россия своими последними заявлениями, вероятно, тоже пытается ускорить переговорный процесс.

Однако, по мнению политолога, Украине важно сохранять свою субъектность в этом плане и четкую позицию относительно видения окончания войны.

"Мне кажется, что определенная игра уже началась. Но ключевое то, чтобы Украина сохраняла в этой игре субъектность и могла продуцировать свою позицию по этому вопросу", — сказал Рейтерович.

Напомним, днем ранее Владимир Зеленский сообщил, когда будет представлена карта окончания войны. Также он заявил, что Украина начала работу над созданием противовоздушной обороны типа Patriot. По его словам, страна сможет производить свои системы.