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Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

12 апреля 2024 г. 20:00

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20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

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19:19Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

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19:01 Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

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18:31 Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

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18:05 Что американцы знают об Украине — опрос Новини.LIVE в Вашингтоне

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18:00 Вернет ли Украина границы 1991 года — Матяш в эфире Новини.LIVE

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13:33 Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп

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12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

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11:53 Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

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10:52 Поднятие тарифов таки будет — эксперт объяснил, поможет ли это восстановить энергосистему

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20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

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19:19 Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

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19:01 Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

Text

18:31 Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

Text

18:05 Что американцы знают об Украине — опрос Новини.LIVE в Вашингтоне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:00 Вернет ли Украина границы 1991 года — Матяш в эфире Новини.LIVE

Text

13:33 Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп

Text

12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

Text

11:53 Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

Text

10:52 Поднятие тарифов таки будет — эксперт объяснил, поможет ли это восстановить энергосистему

Израильский журналист и аналитик Цви Зильбер посетил студию Вечір.LIVE. Он выразит свое мнение по поводу предложения Зеленскому "заморозить войну".

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 20:00.

Прямой эфир Новости.

Ведущая канала Новости.LIVE Юлия Литвиненко вместе с Цви Зильбером обсудили такие темы, как перенаселение, климатический кризис, нарциссизм Трампа, возможность Третьей мировой войны и многое другое.

Напомним, что Турция предлагает мирный план для Украины и России с "заморозкой" войны.

Ранее мы писали, что политолог прокомментировал мирный план Эрдогана и объяснил подлинные намерения России.

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20:00 Норвегия передаст Украине 22 истребителя F-16, — СМИ

20:00 Работники горсовета без разрешения провели обследование домохозяйства — что заявили в суде

20:00 Зачем ТЦК заранее выдают повестки на дату после окончания бронирования — юрист

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:40 В поселке Нью-Йорк Донецкой области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибшей

19:40 В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты врага

19:38 Во Львовской области оштрафовали начальника ТЦК за призыв забронированного работника

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20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

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19:19 Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

Text

19:01 Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

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18:31 Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

Text

18:05 Что американцы знают об Украине — опрос Новини.LIVE в Вашингтоне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:00 Вернет ли Украина границы 1991 года — Матяш в эфире Новини.LIVE

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13:33 Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп

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12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

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11:53 Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

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10:52 Поднятие тарифов таки будет — эксперт объяснил, поможет ли это восстановить энергосистему