Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

Израильский журналист и аналитик Цви Зильбер посетил студию Вечір.LIVE. Он выразит свое мнение по поводу предложения Зеленскому "заморозить войну".

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 20:00.

Прямой эфир Новости.

Ведущая канала Новости.LIVE Юлия Литвиненко вместе с Цви Зильбером обсудили такие темы, как перенаселение, климатический кризис, нарциссизм Трампа, возможность Третьей мировой войны и многое другое.

Напомним, что Турция предлагает мирный план для Украины и России с "заморозкой" войны.

Ранее мы писали, что политолог прокомментировал мирный план Эрдогана и объяснил подлинные намерения России.