Пройшла 10 км фронту, аби повернутися до України — історія пенсіонерки, яка втекла з окупації

Українці продовжують демонструвати свою незламну волю та відданість ідеї волі й незалежності. Свіжим прикладом такого героїзму стала історія 98-річної Лідії Степанівни, яка сама вийшла з окупованої частини Очеретиного на Донеччині та пройшла під обстрілами 10 кілометрів фронту.

Відео з історією Лідії Степанівни опублікувала пресслужба Національної поліції України в понеділок, 29 квітня.

Історія втечі з окупації

Пенсіонерка дивом залишилася живою та неушкодженою, але побачивши її стан, військові та евакуаційна команда "Білі ангели" відразу надали їй допомогу та доставили до безпеки.

"Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, кілька разів падала без сил і, як каже, 'засинала'. Трималася на двох палицях і 'на характері'", — розповідають представники поліції.

Лідія Степанівна зараз почувається добре, але розповіла, що втратила усе. У мирний час вона мала власний будинок в Очеретиному, який будувала своїми власними руками. Однак окупанти знищили його, а її рідні отримали поранення. Попри складнощі, пенсіонерка залишається відданою своїй любові до свободи.

"Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилася без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла", — говорить вона.

Нагадаємо раніше на Донеччині 88-річний дідусь пішки перетнув окуповану російською армією частину Очеретиного. Чоловік втік звідти, бо принципово не хотів отримувати російський паспорт.

Тим часом складна ситуація у Часовому Ярі, де досі залишились люди, які не хочуть евакуйовуватись.