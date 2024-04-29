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Прошла 10 км фронта, чтобы вернуться в Украину — история бежавшей из оккупации пенсионерки

Прошла 10 км фронта, чтобы вернуться в Украину — история бежавшей из оккупации пенсионерки

29 апреля 2024 г. 14:35

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07:59 Важное заявление Зеленского по поводу Саммита мира — эфир Новини.LIVE

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02:50 Россияне нападают даже там, где мы не рассчитывали, — военнослужащий ВСУ Егор Олейник

28 апреля 2024
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15:20 Сазонов назвал последствия, если бы захват Украины Россией произошел в первые дни

Text

14:43 В Киеве прошла очередная акция в поддержку украинских военнопленных

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11:10 Табах озвучил последствия для России, если она нападет на страны НАТО

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Украинцы продолжают демонстрировать свою несокрушимую свободу и преданность идее воли и независимости. Свежим примером такого героизма стала история 98-летней Лидии Степановны, которая сама вышла из оккупированной части Очеретного в Донецкой области и прошла под обстрелами 10 километров фронта.

Видео с историей Лидии Степановны опубликовала пресс-служба Национальной полиции Украины в понедельник, 29 апреля.

История побега из оккупации

Пенсионерка чудом осталась жива и невредима, но увидев ее состояние, военные и эвакуационная команда "Белые ангелы" сразу оказали ей помощь и доставили в безопасность.

"Лидия Степановна шла весь день, без еды и воды, несколько раз падала без сил и, как говорит, засыпала. Держалась на двух палках и на характере", — рассказывают представители полиции.

Лидия Степановна сейчас чувствует себя хорошо, но рассказала, что потеряла все. В мирное время она имела свой дом в Очеретном, который строила своими собственными руками. Однако оккупанты уничтожили его, а ее родные получили ранения. Несмотря на сложности, пенсионерка остается преданной своей любви к свободе.

"Я ту войну пережила и эту войну переживаю. Осталась налегке. Но я своей Украиной на ногах вышла", — говорит она.

Напомним ранее в Донецкой области 88-летний дедушка пешком пересек оккупированную российской армией часть Очеретного. Мужчина сбежал оттуда, потому что принципиально не хотел получать российский паспорт.

Между тем сложная ситуация во Часовом Яру, где до сих пор остались люди, которые не хотят эвакуироваться. 

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