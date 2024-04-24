Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Призупинення консульських послуг ще більше залякує людей — Гармаш вказав на недоліки призову arrow
Призупинення консульських послуг ще більше залякує людей — Гармаш вказав на недоліки призову

Призупинення консульських послуг ще більше залякує людей — Гармаш вказав на недоліки призову

24 квітня 2024 р. 12:13

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:13 Призупинення консульських послуг ще більше залякує людей — Гармаш вказав на недоліки призову

Text

11:32 Чи отримають українці консульські послуги, на які подали заявку до 23 квітня

Text

11:06 Українці не пробачать росіянам мовчазну згоду з цією війною, — Мочанов

Text

10:39 У Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном

Text

10:00 Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:07 Лише зброї недостатньо — експерт назвав, що потрібно Україні для ефективного ведення війни

Text

08:05 Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

23 квітня 2024
Text

21:34 Журналіст розповів, яким чином варто повертати українських громадян після завершення війни

Text

20:30 Гетманцев розповів, до чого готуватися українцям у 2024 році

Text

19:40Ймовірна смерть Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав Лукашенко — ефір Новини.LIVE

Text

12:13 Призупинення консульських послуг ще більше залякує людей — Гармаш вказав на недоліки призову

Text

11:32 Чи отримають українці консульські послуги, на які подали заявку до 23 квітня

Text

11:06 Українці не пробачать росіянам мовчазну згоду з цією війною, — Мочанов

Text

10:39 У Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном

Text

10:00 Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:07 Лише зброї недостатньо — експерт назвав, що потрібно Україні для ефективного ведення війни

Text

08:05 Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

23 квітня 2024
Text

21:34 Журналіст розповів, яким чином варто повертати українських громадян після завершення війни

Text

20:30 Гетманцев розповів, до чого готуватися українцям у 2024 році

Text

19:40 Ймовірна смерть Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав Лукашенко — ефір Новини.LIVE

Журналіст Сергій Гармаш, коментуючи призупинення надання консульських послуг за кордоном заявив, що військовий призов в Україні стає примусовим і репресивним. Хоча, за його словами, новий мобілізаційний закон ухвалювали для того, щоб вирішити існуючі проблеми з мобілізацією. 

Про це Гармаш сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Проблеми мобілізації та призову в Україні

"Новий закон передусім ухвалювався для вирішення проблеми з мобілізацією. На жаль, у нас зараз мобілізація стає примусовою і репресивною", — сказав Гармаш, коментуючи проблеми мобілізації в Україні. 

Він додав, що останні заборони, пов'язані з консульськими послугами за кордоном, лише більше залякують людей і країна ризикує не повернути, а втрати їх як платників податків та демографічний ресурс. 

"Якщо б мобілізація була раціональною, коли б залучалися всі, але кожен вкладав те, що він може, враховуючи свої психологічні, фізичні та економічні можливості, то це було б краще. А так людей налякали, які не хочуть воювати через різні причини. І зараз ми можемо просто втратити їх як платників податків і в тому числі як демографічний ресурс", — сказав Гармаш. 

Аналітик додав, що в перші дні повномасштабного вторгнення були справою всього народу, але коли нам сказали вірити в ЗСУ, то війна стала справою армії.

Нагадаємо, у Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном. 

Тим часом у ЗСУ вказали на катастрофічні демографічні наслідки через відповідну заборону. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:37 Британія передасть Україні високоточні авіаційні бомби Paveway IV, — BBC

13:32 Українцям можуть повністю списати кредит — кому саме та за яких умов

13:26 У Львові запустили перше "смарт-перехрестя"

13:25 Заробітна платня Труханова стане ще більше — подробиці

13:22 Tesla збирається прискорити випуск бюджетних електромобілів — компанія переживає кризу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:22 У МОЗ попередили українців про необхідність щеплення дітей від важкої хвороби

13:21 Збував психотропи на столичному пляжі — у Києві затримали 31-річного ділка

13:20 Україну знов накрив африканський пил — в Укргідрометцентрі розповіли, коли мине загроза

13:15 В Україні готують законопроєкт про боротьбу з дезінформацією в Telegram та TikTok

13:06 СБУ довела наявність російського громадянства у колишньої посадовиці Мін’юсту

13:37 Британія передасть Україні високоточні авіаційні бомби Paveway IV, — BBC

13:32 Українцям можуть повністю списати кредит — кому саме та за яких умов

13:26 У Львові запустили перше "смарт-перехрестя"

13:25 Заробітна платня Труханова стане ще більше — подробиці

13:22 Tesla збирається прискорити випуск бюджетних електромобілів — компанія переживає кризу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:22 У МОЗ попередили українців про необхідність щеплення дітей від важкої хвороби

13:21 Збував психотропи на столичному пляжі — у Києві затримали 31-річного ділка

13:20 Україну знов накрив африканський пил — в Укргідрометцентрі розповіли, коли мине загроза

13:15 В Україні готують законопроєкт про боротьбу з дезінформацією в Telegram та TikTok

13:06 СБУ довела наявність російського громадянства у колишньої посадовиці Мін’юсту

06:40 Ціни на металобрухт наприкінці квітня — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:30 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соняшник наприкінці квітня

05:57 Як новий пакет допомоги США вплине на війну в Україні

23 квітня 2024

16:45 Знищені квартири та долі — як одесити пережили нічну атаку на місто

10:50 Одеса пам'ятатиме — два роки зі дня трагедії в ЖК "Тірас"

Ексклюзив

06:52 Продажів мало, а кількість "недобудов" зростає — що буде з цінами на житло в Україні

05:57 Катамаран "Комуна" — що за унікальний корабель уразили ВМС України в Севастополі

22 квітня 2024

19:12 Українців ніколи не стане більше — скільки нас залишиться після війни

14:55 Хаг песах самеах — як одеські юдеї готуються до свята свободи

06:27 Ціни на продукти в Україні — на скільки у квітні здорожчали фрукти

Text

12:13 Призупинення консульських послуг ще більше залякує людей — Гармаш вказав на недоліки призову

Text

11:32 Чи отримають українці консульські послуги, на які подали заявку до 23 квітня

Text

11:06 Українці не пробачать росіянам мовчазну згоду з цією війною, — Мочанов

Text

10:39 У Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном

Text

10:00 Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:07 Лише зброї недостатньо — експерт назвав, що потрібно Україні для ефективного ведення війни

Text

08:05 Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

23 квітня 2024
Text

21:34 Журналіст розповів, яким чином варто повертати українських громадян після завершення війни

Text

20:30 Гетманцев розповів, до чого готуватися українцям у 2024 році

Text

19:40 Ймовірна смерть Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав Лукашенко — ефір Новини.LIVE