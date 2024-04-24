Призупинення консульських послуг ще більше залякує людей — Гармаш вказав на недоліки призову

Журналіст Сергій Гармаш, коментуючи призупинення надання консульських послуг за кордоном заявив, що військовий призов в Україні стає примусовим і репресивним. Хоча, за його словами, новий мобілізаційний закон ухвалювали для того, щоб вирішити існуючі проблеми з мобілізацією.

Про це Гармаш сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Проблеми мобілізації та призову в Україні

"Новий закон передусім ухвалювався для вирішення проблеми з мобілізацією. На жаль, у нас зараз мобілізація стає примусовою і репресивною", — сказав Гармаш, коментуючи проблеми мобілізації в Україні.

Він додав, що останні заборони, пов'язані з консульськими послугами за кордоном, лише більше залякують людей і країна ризикує не повернути, а втрати їх як платників податків та демографічний ресурс.

"Якщо б мобілізація була раціональною, коли б залучалися всі, але кожен вкладав те, що він може, враховуючи свої психологічні, фізичні та економічні можливості, то це було б краще. А так людей налякали, які не хочуть воювати через різні причини. І зараз ми можемо просто втратити їх як платників податків і в тому числі як демографічний ресурс", — сказав Гармаш.

Аналітик додав, що в перші дні повномасштабного вторгнення були справою всього народу, але коли нам сказали вірити в ЗСУ, то війна стала справою армії.

Нагадаємо, у Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном.

Тим часом у ЗСУ вказали на катастрофічні демографічні наслідки через відповідну заборону.