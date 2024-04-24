Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва arrow
Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

24 апреля 2024 г. 12:13

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

Text

11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

Text

11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

Text

10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

Text

10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

Text

08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
Text

21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

Text

20:30 Гетманцев рассказал, к чему готовиться украинцам в 2024 году

Text

19:40Вероятная смерть Кадырова, топливный кризис в России и что задумал Лукашенко — эфир Новини.LIVE

Text

12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

Text

11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

Text

11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

Text

10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

Text

10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

Text

08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
Text

21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

Text

20:30 Гетманцев рассказал, к чему готовиться украинцам в 2024 году

Text

19:40 Вероятная смерть Кадырова, топливный кризис в России и что задумал Лукашенко — эфир Новини.LIVE

Журналист Сергей Гармаш, комментируя приостановку предоставления консульских услуг за границей, заявил, что военный призыв в Украине становится принудительным и репрессивным. Хотя, по его словам, новый мобилизационный закон принимался для того, чтобы решить существующие проблемы с мобилизацией.

Об этом Гармаш сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Проблемы мобилизации и призыва в Украине

"Новый закон, прежде всего, принимался для решения проблемы с мобилизацией. К сожалению, у нас сейчас мобилизация становится принудительной и репрессивной", — сказал Гармаш, комментируя проблемы мобилизации в Украине.

Он добавил, что последние запреты, связанные с консульскими услугами за рубежом, только больше запугивают людей и страна рискует не вернуть, а потерять их как налогоплательщиков и демографический ресурс.

"Если бы мобилизация была рациональной, если бы привлекались все, но каждый вкладывал то, что он может, учитывая свои психологические, физические и экономические возможности, то это было бы лучше. А так людей испугали, которые не хотят воевать по разным причинам. И сейчас мы можем просто потерять их как налогоплательщиков и в том числе как демографический ресурс", — сказал Гармаш.

Аналитик добавил, что в первые дни полномасштабного вторжения были делом всего народа, но когда нам сказали верить в ВСУ, война стала делом армии.

Напомним, в Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей.

Тем временем в ВСУ указали на катастрофические демографические последствия из-за соответствующего запрета.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

12:36 Бойцы Третьей штурмовой показали фотографии из боевых вылетов FPV-дронов

12:35 В Киеве рекордное половодье — власти оценили угрозу затопления

12:33 Военные ВСУ ударили по вражескому командному пункту с РСЗО HIMARS - видео

12:33 Изорудованные дома, авто и магазины — Новини.LIVE засняли последствия ночных обстрелов Харькова

12:25 Опасная водка — в Одессе разоблачили подпольный бизнес

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:23 Налоговая назвала условия, при которых снимут деньги со счетов украинцев

12:19 Почеттино будет уволен из Челси — клуб нашел нового тренера

12:17 Вернись живым и Нафтогаз обеспечат ПВК Восток мобильными системами связи

Text

12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

12:01 В одном районе Киева произошла авария — часть жителей без света

12:36 Бойцы Третьей штурмовой показали фотографии из боевых вылетов FPV-дронов

12:35 В Киеве рекордное половодье — власти оценили угрозу затопления

12:33 Военные ВСУ ударили по вражескому командному пункту с РСЗО HIMARS - видео

12:33 Изорудованные дома, авто и магазины — Новини.LIVE засняли последствия ночных обстрелов Харькова

12:25 Опасная водка — в Одессе разоблачили подпольный бизнес

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:23 Налоговая назвала условия, при которых снимут деньги со счетов украинцев

12:19 Почеттино будет уволен из Челси — клуб нашел нового тренера

12:17 Вернись живым и Нафтогаз обеспечат ПВК Восток мобильными системами связи

12:01 В одном районе Киева произошла авария — часть жителей без света

12:01 Основатель Amazon приобрел дом самого популярного радиоведущего США — сколько заплатил

06:40 Цены на металлолом в конце апреля — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

06:30 Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в конце апреля

05:57 Как новый пакет помощи США повлияет на войну в Украине

23 апреля 2024

16:45 Уничтоженные квартиры и судьбы — как одесситы пережили ночную атаку на город

10:50 Одесса будет помнить — два года со дня трагедии в ЖК "Тирас"

Эксклюзив

06:52 Продаж мало, а количество "недостроев" растет — что будет с ценами на жилье в Украине

05:57 Катамаран "Коммуна" — что за уникальный корабль поразили ВМС Украины в Севастополе

22 апреля 2024

19:12 Украинцев никогда не станет больше — сколько нас останется после войны

14:55 Хаг песах самеах — как одесские иудеи готовятся к празднику свободы

06:27 Цены на продукты в Украине — на сколько в апреле подорожали фрукты

Text

12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

Text

11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

Text

11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

Text

10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

Text

10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

Text

08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
Text

21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

Text

20:30 Гетманцев рассказал, к чему готовиться украинцам в 2024 году

Text

19:40 Вероятная смерть Кадырова, топливный кризис в России и что задумал Лукашенко — эфир Новини.LIVE