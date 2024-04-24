Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

Журналист Сергей Гармаш, комментируя приостановку предоставления консульских услуг за границей, заявил, что военный призыв в Украине становится принудительным и репрессивным. Хотя, по его словам, новый мобилизационный закон принимался для того, чтобы решить существующие проблемы с мобилизацией.

Об этом Гармаш сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Проблемы мобилизации и призыва в Украине

"Новый закон, прежде всего, принимался для решения проблемы с мобилизацией. К сожалению, у нас сейчас мобилизация становится принудительной и репрессивной", — сказал Гармаш, комментируя проблемы мобилизации в Украине.

Он добавил, что последние запреты, связанные с консульскими услугами за рубежом, только больше запугивают людей и страна рискует не вернуть, а потерять их как налогоплательщиков и демографический ресурс.

"Если бы мобилизация была рациональной, если бы привлекались все, но каждый вкладывал то, что он может, учитывая свои психологические, физические и экономические возможности, то это было бы лучше. А так людей испугали, которые не хотят воевать по разным причинам. И сейчас мы можем просто потерять их как налогоплательщиков и в том числе как демографический ресурс", — сказал Гармаш.

Аналитик добавил, что в первые дни полномасштабного вторжения были делом всего народа, но когда нам сказали верить в ВСУ, война стала делом армии.

Напомним, в Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей.

Тем временем в ВСУ указали на катастрофические демографические последствия из-за соответствующего запрета.