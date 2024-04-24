У Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном

Народний депутат Вадим Галайчук заявив, що Міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово припинити надання консульських послуг чоловікам за кордоном, щоб не спровокувати ситуацію правової нерівності. Оскільки новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, диктує дещо інші правила та вимоги.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чому призупинили надання консульських послуг за кордоном

За словами Галайчука, процес ухвалення мобілізаційного закону дещо затягнувся через велику кількість внесених правок. Відповідно відклалось й подальше прийняття нормативно-правових актів для ефективного застосування документу.

І саме це, на думку нардепа, і є основною проблемою. Адже, наразі Кабінет міністрів повинен ухвалити низку нормативно-правових актів, в тому числі й ті, які будуть регулювати надання консульських послуг.

"Після прийняття законопроєкту зробили остаточну оцінку, які саме нормативно-правові акти потрібні та яке їх поле регулювання. Тоді побачили, які саме є проблеми з тим, як будуть набирати законної сили ті чи інші положення документу та як на сьогодні відбується процес надання консульських послуг. Тож, зрозуміли, що треба призупинити цей процес, аби не викликати ситуації правової нерівності, коли подані документи не відповідатимуть тим вимогам закону", — пояснив Галайчук.

Нагадаємо, коментуючи ситуацію з обмеженням консульських послуг українським чоловікам за кордоном, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відсидітись за кордоном, коли у твоїй країні війна, не вийде. Зараз головний пріоритет — захист Батьківщини від знищення.

Також член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, чи дійсно варто боятися екстрадиції українським чоловікам за кордоном.