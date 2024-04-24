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У Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном

У Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном

24 квітня 2024 р. 10:39

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11:06 Українці не пробачать росіянам мовчазну згоду з цією війною, — Мочанов

Text

10:39 У Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном

Text

10:00 Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

Text

09:07 Лише зброї недостатньо — експерт назвав, що потрібно Україні для ефективного ведення війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:05 Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

23 квітня 2024
Text

21:34 Журналіст розповів, яким чином варто повертати українських громадян після завершення війни

Text

20:30 Гетманцев розповів, до чого готуватися українцям у 2024 році

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19:40 Ймовірна смерть Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав Лукашенко — ефір Новини.LIVE

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Народний депутат Вадим Галайчук заявив, що Міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово припинити надання консульських послуг чоловікам за кордоном, щоб не спровокувати ситуацію правової нерівності. Оскільки новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, диктує дещо інші правила та вимоги. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чому призупинили надання консульських послуг за кордоном

За словами Галайчука, процес ухвалення мобілізаційного закону дещо затягнувся через велику кількість внесених правок. Відповідно відклалось й подальше прийняття нормативно-правових актів для ефективного застосування документу.

І саме це, на думку нардепа, і є основною проблемою. Адже, наразі Кабінет міністрів повинен ухвалити низку нормативно-правових актів, в тому числі й ті, які будуть регулювати надання консульських послуг. 

"Після прийняття законопроєкту зробили остаточну оцінку, які саме нормативно-правові акти потрібні та яке їх поле регулювання. Тоді побачили, які саме є проблеми з тим, як будуть набирати законної сили ті чи інші положення документу та як на сьогодні відбується процес надання консульських послуг. Тож, зрозуміли, що треба призупинити цей процес, аби не викликати ситуації правової нерівності, коли подані документи не відповідатимуть тим вимогам закону", — пояснив Галайчук. 

Нагадаємо, коментуючи ситуацію з обмеженням консульських послуг українським чоловікам за кордоном, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відсидітись за кордоном, коли у твоїй країні війна, не вийде. Зараз головний пріоритет — захист Батьківщини від знищення. 

Також член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, чи дійсно варто боятися екстрадиції українським чоловікам за кордоном.

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11:55 Здавав позиції української ППО та просив завдати ракетний удар — в Одесі затримали агента РФ

11:51 У Пентагоні розповіли, яких зусиль докладають для швидкого доставлення військової допомоги Україні

11:45 Навіщо ворог обстрілює мирне населення Харкова — ексклюзивний коментар Терехова для Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:39 Гюндоган вважає помилкою трансфер до Барселони і хоче змінити клуб

11:33 Нічна атака на РФ — дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області

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10:39 У Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном

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10:00 Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

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09:07 Лише зброї недостатньо — експерт назвав, що потрібно Україні для ефективного ведення війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:05 Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

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21:34 Журналіст розповів, яким чином варто повертати українських громадян після завершення війни

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20:30 Гетманцев розповів, до чого готуватися українцям у 2024 році

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19:40 Ймовірна смерть Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав Лукашенко — ефір Новини.LIVE

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19:01 Бійці показали, як відбивають ворожі атаки дронів на Донеччині — ексклюзив Новини.LIVE