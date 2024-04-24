В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

Народный депутат Вадим Галайчук заявил, что Министерство иностранных дел Украины решило временно прекратить предоставление консульских услуг мужчинам за границей, чтобы не спровоцировать ситуацию правового неравенства. Поскольку новый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, диктует несколько другие правила и требования.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Почему приостановили предоставление консульских услуг за границей

По словам Галайчука, процесс принятия мобилизационного закона несколько затянулся из-за большого количества внесенных поправок. Соответственно отложилось и дальнейшее принятие нормативно правовых актов для эффективного применения документа.

И именно это, по мнению нардепа, и есть основная проблема. Ведь Кабинет министров должен принять ряд нормативно-правовых актов, в том числе и те, которые будут регулировать предоставление консульских услуг.

"После принятия законопроекта сделали окончательную оценку, какие именно нормативно-правовые акты нужны и какое их поле регулирования. Тогда увидели, какие именно проблемы с тем, как будут набирать законную силу те или иные положения документа и как на сегодняшний день происходит процесс предоставления консульских услуг. Поняли, что нужно приостановить этот процесс, чтобы не вызвать ситуации правового неравенства, когда представленные документы не будут отвечать тем требованиям закона", — объяснил Галайчук.

Напомним, комментируя ситуацию с ограничением консульских услуг украинским мужчинам за границей, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отсидеться за границей, когда в твоей стране война, не получится. Сейчас главный приоритет — защита Родины от уничтожения.

Также член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, действительно ли стоит опасаться экстрадиции украинским мужчинам за рубежом.