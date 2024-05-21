Українські прикордонники знищили два ворожі човни на Півдні. Це вдалося завдяки лучному скиду з FPV-дрона.
Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у вівторок, 21 травня.
На Півдні знищено два човни окупантів
Українські прикордонники продовжують нищити військову техніку ворога на півдні. В результаті влучного скиду з FPV-дрона прикордонників на Півдні були знищені два ворожі човни.
Нагадаємо, аеророзвідка прикордонників завдала влучний удар FPV-дроном по місцю перебування росіян на Півдні. Втрати окупантів уточнюються.
Українські військові продовжують бити по ворожій техніці. Бійці 100-ї окремої механізованої бригади поділилися кадрами за допомогою FPV-дрона знищили БМП окупантів.