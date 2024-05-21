Аеророзвідка завдала удару FPV-дроном по місцю перебування росіян на Півдні

Аеророзвідка прикордонників завдала влучний удар FPV-дроном по місцю перебування росіян на Півдні. Втрати окупантів уточнюються.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у вівторок, 21 травня.

Прикордонники знищили окупантів на Півдні

Прикордонники продовжують нищити ворога на півдні України за допомогою "бойових пташок". Оборонці Півдня за допомогою FPV-дронів завдали влучних ударів по місцю перебування противника.

На кадрах видно, як завдяки невеликому дрону було знищено місце, де перебували окупанти.

Нагадаємо, бійці Центру спеціального призначення Національної гвардії України ліквідували штурмову групу окупантів.

Також ми писали, що бійці роти ударних БпЛА 47-ї ОМБр показали відео з фронту, на ньому видно, як безпілотник вражає російський танк. Після влучання у бойовій машині окупантів здетонував боєкомплект.