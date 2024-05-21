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Аеророзвідка завдала удару FPV-дроном по місцю перебування росіян на Півдні

Аеророзвідка завдала удару FPV-дроном по місцю перебування росіян на Півдні

21 травня 2024 р. 13:35

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14:20 Прикордонники знищили два ворожі човни на Півдні

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13:35 Аеророзвідка завдала удару FPV-дроном по місцю перебування росіян на Півдні

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13:16 Кучеренко поділився, як Україна може захистити об’єкти генерації

Text

12:48 Мазурашу категорично висловився проти представників ТЦК на вулицях міст

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11:28 Мазурашу висловив обурення бюрократією, пов'язаною з довідками із ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Мобілізація, можливі перемовини з РФ, нові тарифи на електроенергію — эфір Ранок.LIVE

20 травня 2024
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23:20 Білозір розповіла, хто спонсорував черги на кордоні з Польщею

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21:29 Як відбувається евакуація з прифронтових територій — кореспондентка Новини.LIVE

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Аеророзвідка прикордонників завдала влучний удар FPV-дроном по місцю перебування росіян на Півдні. Втрати окупантів уточнюються.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у вівторок, 21 травня.

Прикордонники знищили окупантів на Півдні

Прикордонники продовжують нищити ворога на півдні України за допомогою "бойових пташок". Оборонці Півдня за допомогою FPV-дронів завдали влучних ударів по місцю перебування противника.

На кадрах видно, як завдяки невеликому дрону було знищено місце, де перебували окупанти.

Нагадаємо, бійці Центру спеціального призначення Національної гвардії України ліквідували штурмову групу окупантів.

Також ми писали, що бійці роти ударних БпЛА 47-ї ОМБр показали відео з фронту, на ньому видно, як безпілотник вражає російський танк. Після влучання у бойовій машині окупантів здетонував боєкомплект.

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14:19 Стало відомо, яке майно можуть вилучити в ухилянтів від мобілізації

14:13 У ДПСУ попередили про можливість наступу росіян у Сумській області

14:09 Суспільне виходить із телемарафону Єдині новини — яка альтернатива

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:55 Ердоган вважає пісенний конкурс Євробачення ганьбою — що відомо

13:52 Євросоюз схвалив передачу Україні доходів від заморожених російських активів

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