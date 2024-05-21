Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

Аэроразведка пограничников нанесла точный удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге. Потери оккупантов уточняются.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram во вторник, 21 мая.

Пограничники уничтожили оккупантов на Юге

Пограничники продолжают уничтожать врага на юге Украины с помощью "боевых птиц". Защитники Юга с помощью FPV-дронов нанесли меткие удары по месту нахождения противника.

На кадрах видно, как благодаря небольшому дрону было уничтожено место, где находились оккупанты.

Напомним, бойцы Центра специального назначения Национальной гвардии Украины ликвидировали штурмовую группу оккупантов.

Также мы писали, что бойцы роты ударных БПЛА 47-й ОМБр показали видео с фронта, на нем видно, как беспилотник поражает российский танк. После попадания в боевой машине окупантов сдетонировал боекомплект.