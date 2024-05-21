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Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

21 мая 2024 г. 14:20

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14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

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14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

Text

13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

Text

13:16 Кучеренко поделился, как Украина может защитить объекты генерации

Text

12:48 Мазурашу категорически высказался против представителей ТЦК на улицах городов

Text

11:28 Мазурашу выразил возмущение бюрократией, связанной со справками из ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Мобилизация, возможные переговоры с РФ, новые тарифы на электроэнергию — эфир Ранок.LIVE

20 мая 2024
Text

23:20 Билозир рассказала, кто спонсировал очереди на границе с Польшей

Text

21:29 Как происходит эвакуация с прифронтовых территорий — корреспондент Новини.LIVE

Text

20:55 Особенности подготовки снайперов и спецопераций — эксклюзив Новини.LIVE

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20:54 Как работают минометчики и пилоты БпЛА в Донецкой области — Новини.LIVE побывали на позициях воинов

Украинские пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге. Это удалось благодаря луговому сбросу с FPV-дрона.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram во вторник, 21 мая.

На Юге уничтожены две лодки оккупантов

Украинские пограничники продолжают уничтожать военную технику врага на юге. В результате точного сброса с FPV-дрона пограничников на Юге были уничтожены две вражеские лодки.

Напомним, аэроразведка пограничников нанесла точный удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге. Потери окупантов уточняются.

Украинские военные продолжают избивать по вражеской технике. Бойцы 100-й отдельной механизированной бригады поделились кадрами с помощью FPV-дрона уничтожили БМП кафиров.

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15:04 Кабмин принял решение в отношении мужчин, снятых с военного учета из-за выезда за границу

14:58 Мировые лидеры соберутся, чтобы обсудить риски ИИ — в чем опасность

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:52 Зеленский поговорил с президентом Анголы — о чем договорились

14:50 150 тысяч долларов среди личных вещей — на одесском КПП задержали иностранца

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13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

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13:16 Кучеренко поделился, как Украина может защитить объекты генерации

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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23:20 Билозир рассказала, кто спонсировал очереди на границе с Польшей

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21:29 Как происходит эвакуация с прифронтовых территорий — корреспондент Новини.LIVE

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20:55 Особенности подготовки снайперов и спецопераций — эксклюзив Новини.LIVE

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20:54 Как работают минометчики и пилоты БпЛА в Донецкой области — Новини.LIVE побывали на позициях воинов