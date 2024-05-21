Украинские пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге. Это удалось благодаря луговому сбросу с FPV-дрона.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram во вторник, 21 мая.

На Юге уничтожены две лодки оккупантов

Украинские пограничники продолжают уничтожать военную технику врага на юге. В результате точного сброса с FPV-дрона пограничников на Юге были уничтожены две вражеские лодки.

Напомним, аэроразведка пограничников нанесла точный удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге. Потери окупантов уточняются.

Украинские военные продолжают избивать по вражеской технике. Бойцы 100-й отдельной механизированной бригады поделились кадрами с помощью FPV-дрона уничтожили БМП кафиров.