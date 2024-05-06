Політолог Осмоловська прокоментувала наміри Путіна використати ядерну зброю

Погрози російського президента Володимира Путіна використати ядерну зброю не можна відносити до маніпуляцій. Населення України та прилеглих країн має бути готовим до будь-яких дій з боку кремлівського режиму.

Про це розповіла політолог-міжнародник Юлія Осмоловська у вечірньому ефірі Новини.LIVE.

Путін може використати ядерну зброю

За її словами, ця тема вже закрито обговорюється у країнах Балтії.

"Вже починаються дискусії щодо забезпечення цивільного населення всім необхідним, забезпечення та облаштування бомбосховищ, а також відповідна підготовка цивільних. В жодному випадку, це не маніпуляція", — каже експерт.

Осмоловська додає, що про ймовірність ядерної війни вже заговорили в уряді Німеччини.

"Якщо вже в Берліні говорять про можливість конвенційної війни НАТО з Росією, то це вже не можна розцінювати, як військову чи політичну загрозу — в цьому випадку краще переоцінити ворога, ніж недооцінити", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше ексміністр оборони України Юрій Єхануров заявив, що після підписання Будапештського меморандуму у 1994 році країни-учасниці договору повсякчас вимагали, аби Україна роззброювалась.

Водночас президент Росії Володимир Путін доручив провести навчання із застосування тактичної ядерної зброї з використанням авіації та флоту.