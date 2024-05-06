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Політолог Осмоловська прокоментувала наміри Путіна використати ядерну зброю

Політолог Осмоловська прокоментувала наміри Путіна використати ядерну зброю

06 травня 2024 р. 20:07

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20:07 Політолог Осмоловська прокоментувала наміри Путіна використати ядерну зброю

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18:58 Рибачук пояснив, чому Захід робить помилку у прагненні домовитися з Росією

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17:50 Ядерні погрози Путіна, видача чоловіків з-за кордону та заява Шмигаля про НАТО — ефір Вечір.LIVE

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13:39 Експерт пояснив, навіщо Сі Цзіньпін приїхав до Європи

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13:00 Військовий психолог відповів, як змінилися задачі української піхоти

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Погрози російського президента Володимира Путіна використати ядерну зброю не можна відносити до маніпуляцій. Населення України та прилеглих країн має бути готовим до будь-яких дій з боку кремлівського режиму.

Про це розповіла політолог-міжнародник Юлія Осмоловська у вечірньому ефірі Новини.LIVE.

Путін може використати ядерну зброю

За її словами, ця тема вже закрито обговорюється у країнах Балтії.

"Вже починаються дискусії щодо забезпечення цивільного населення всім необхідним, забезпечення та облаштування бомбосховищ, а також відповідна підготовка цивільних. В жодному випадку, це не маніпуляція", — каже експерт.

Осмоловська додає, що про ймовірність ядерної війни вже заговорили в уряді Німеччини.

"Якщо вже в Берліні говорять про можливість конвенційної війни НАТО з Росією, то це вже не можна розцінювати, як військову чи політичну загрозу — в цьому випадку краще переоцінити ворога, ніж недооцінити", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше ексміністр оборони України Юрій Єхануров заявив, що після підписання Будапештського меморандуму у 1994 році країни-учасниці договору повсякчас вимагали, аби Україна роззброювалась.

Водночас президент Росії Володимир Путін доручив провести навчання із застосування тактичної ядерної зброї з використанням авіації та флоту.

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19:52 У палаці Путіна в Геленджику зробили ремонт, там з'явилася каплиця з троном, — росЗМІ

19:34 У Росії розбився винищувач Су-34, екіпаж загинув, — росЗМІ

19:34 СБУ затримала високопосадовця Управління держохорони за підозрою у держзраді, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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