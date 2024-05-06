Политолог Осмоловская прокомментировала намерения Путина использовать ядерное оружие

Угрозы российского президента Владимира Путина использовать ядерное оружие нельзя относить к манипуляциям. Население Украины и близлежащих стран должно быть готово к любым действиям со стороны кремлевского режима.

Об этом рассказала политолог-международник Юлия Осмоловская в вечернем эфире Новини.LIVE.

Путин может использовать ядерное оружие

По ее словам, данная тема уже закрыто обсуждается в странах Балтии.

"Уже начинаются дискуссии по обеспечению гражданского населения всем необходимым, обеспечению и обустройству бомбоубежищ, а также соответствующей подготовке гражданских. Ни в коем случае это не манипуляция", — говорит эксперт.

Осмоловская добавляет, что о вероятности ядерной войны уже заговорили в правительстве Германии.

"Если уже в Берлине говорят о возможности конвенционной войны НАТО с Россией, то это уже нельзя расценивать как военную или политическую угрозу — в этом случае лучше переоценить врага, чем недооценить", — сказала она.

Напомним, ранее экс-министр обороны Украины Юрий Ехануров заявил, что после подписания Будапештского меморандума в 1994 году страны-участницы договора постоянно требовали, чтобы Украина разоружалась.

В то же время, президент России Владимир Путин поручил провести учения по применению тактического ядерного оружия с использованием авиации и флота.