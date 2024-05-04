Після підписання Будапештського меморандуму у 1994 році країни-учасниці договору повсякчас вимагали, аби Україна роззброювалась. Велику зацікавленість у цьому мали США, а Москва підігрувала Вашингтону.

Про це у п'ятницю, 3 травня, в ефірі Вечір.LIVE заявив колишній глава уряду України Юрій Єхануров.

Будапештський меморандум був не на користь України

На думку Єханурова, Україну в будь-якому випадку змусили б здати ядерну зброю. Питання в тому, що наша країна нічого не отримала, відмовившись від ядерної зброї.

"Тут два аспекти. Один — нас тиснули. Продовжували тиснути не тільки по ядерній зброї, а взагалі по різним видам озброєнням. Постійно. До 2010 року весь час лунали вимоги щось здати. В першу чергу, від США, оскільки вони вели довгу війну в Афганістані і боялися, щоб озброєння не розповзлося по світу. А потім росіяни підігрували США, тому що в основному саме Росія отримувада це озброєння, але на гроші США", — сказав колишний прем'єр-міністр України.

Нагадаємо, 14 січня 1994 року лідери України, Сполучених Штатів Америки та Росії підписали спільну заяву — Будапештський меморандум про наміри вивезти з України всю ядерну зброю.

Ми також повідомляли, що в уряді Польщі зробили офіційний запит щодо розміщення у себе ядерної зброї НАТО.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в розробці супутника з ядерною зброєю.