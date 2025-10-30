Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Вибух у поштовому відділенні у Києві — ефір Вечір.LIVE arrow
Вибух у поштовому відділенні у Києві — ефір Вечір.LIVE

Вибух у поштовому відділенні у Києві — ефір Вечір.LIVE

30 жовтня 2025 р. 18:08

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text
Оновлено

18:08 Вибух у поштовому відділенні у Києві — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:00 Трамп оголосив про початок ядерних випробувань — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 Про що домовились Трамп і Сі — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2025
Text
Оновлено

19:02 Наскільки столиця готова до зими — ефір Київський час

Text
Оновлено

18:10 У НАТО пригрозили Росії ударом по Москві — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:00 Трамп особисто контролює санкції проти РФ — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 ЄС скличе коаліцію енергопідтримки України — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2025
Text
Оновлено

18:01 Угорщина планує створити блок проти України — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:09 Трамп зробив заяву щодо погроз у бік США — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 Стіва Віткоффа запросили в Україну — ефір Ранок.LIVE

Text

18:08 Вибух у поштовому відділенні у Києві — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп оголосив про початок ядерних випробувань — ефір День.LIVE

Text

08:00 Про що домовились Трамп і Сі — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2025
Text

19:02 Наскільки столиця готова до зими — ефір Київський час

Text

18:10 У НАТО пригрозили Росії ударом по Москві — ефір Вечір.LIVE

У Києві стався вибух у поштовому відділенні в четвер, 30 жовтня. Під час огляду здетонувала посилка, внаслідок чого постраждали люди.

Про це та не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE

Про що ефір Вечір.LIVE

В ефірі Новини.LIVE разом з експертами поговоримо на такі теми:

  • вибух в поштовому відділенні Києва, в результаті чого п'ятеро постраждалих;
  • перша за 6 років зустріч Президентів США й Китаю Дональда Трампа та Сі Цзіньпіня;
  • заяви Кремля про коридори для журналістів в районах Покровська, Купʼянська та Мирнограда.

Хто в гостях у Вечір.LIVE

До обговорення важливих подій України та світу долучаться:

  • народний депутат "Слуга Народу", заступник голови  Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко;
  • народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко.

Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня правоохоронці повідомили про вибух посилки в поштовому відділенні у Солом'янському районі Києва. Постраждали працівники пошти.

Також Міністерство оборони Росії пропонує "мікроперемир'я" в районах Покровська, Мирнограда та Куп’янська. Таким чином Кремль хоче "забезпечити коридори" для іноземних та українських журналістів.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:35 Енергетична революція — що замінить вугілля у найближчі роки

18:33 На утримання пляжів узимку в Одесі витратять мільйон — деталі

18:23 У Кременчуці на території ТЦК сталася стрілянина — є поранені

18:15 Українці в Польщі — як не бути депортованим у 2025 році

Text

18:08 Вибух у поштовому відділенні у Києві — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:02 Матері загиблих бійців США в Україні звернулися до Конгресу

17:55 Газ для опалення Одеси — міськрада погодила ключовий договір

17:49 Підлеглий Кличка влаштував бенкет у робочий час у караоке-барі

17:28 У Києві вибухнула посилка на пошті — є поранені

17:19 Стали відомі імена одеських чиновників у справі про потоп

18:35 Енергетична революція — що замінить вугілля у найближчі роки

18:33 На утримання пляжів узимку в Одесі витратять мільйон — деталі

18:23 У Кременчуці на території ТЦК сталася стрілянина — є поранені

18:15 Українці в Польщі — як не бути депортованим у 2025 році

18:02 Матері загиблих бійців США в Україні звернулися до Конгресу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:55 Газ для опалення Одеси — міськрада погодила ключовий договір

17:49 Підлеглий Кличка влаштував бенкет у робочий час у караоке-барі

17:28 У Києві вибухнула посилка на пошті — є поранені

17:19 Стали відомі імена одеських чиновників у справі про потоп

17:19 У МЗС відреагували на пропозицію РФ щодо "мікроперемир'я"

19:47 Доля ООН — на що здатна сьогодні ця організація

23 жовтня

22:33 Переведення годинників на зимовий час — як це впливає на одеситів

22 жовтня

22:33 Туристичний сезон 2025 — в Одесі побільшав потік відпочивальників

21 жовтня

22:43 Осінні ціни на Привозі — що купують одесити, чи змінюється попит

20 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — яких змін чекають городяни

17 жовтня

19:47 Ціни на ринках в Одесі — які продукти подорожчали

16 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

15 жовтня

22:33 Виїжджати чи залишатися — як одесити готуються до чергової зими

14 жовтня

22:33 Ідентифікація героїв в Одесі — як працює польовий морг сьогодні

13 жовтня

16:43 Проблеми міста — що найбільше турбує одеситів сьогодні

Text

18:08 Вибух у поштовому відділенні у Києві — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп оголосив про початок ядерних випробувань — ефір День.LIVE

Text

08:00 Про що домовились Трамп і Сі — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня
Text

19:02 Наскільки столиця готова до зими — ефір Київський час

Text

18:10 У НАТО пригрозили Росії ударом по Москві — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Трамп оголосив про початок ядерних випробувань — ефір День.LIVE

Трамп оголосив про початок ядерних випробувань — ефір День.LIVE

30 жовтня 2025 р. 13:00
Про що домовились Трамп і Сі — ефір Ранок.LIVE

Про що домовились Трамп і Сі — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2025 р. 08:00
Наскільки столиця готова до зими — ефір Київський час

Наскільки столиця готова до зими — ефір Київський час

29 жовтня 2025 р. 19:02
У НАТО пригрозили Росії ударом по Москві — ефір Вечір.LIVE

У НАТО пригрозили Росії ударом по Москві — ефір Вечір.LIVE

29 жовтня 2025 р. 18:10
Трамп особисто контролює санкції проти РФ — ефір День.LIVE

Трамп особисто контролює санкції проти РФ — ефір День.LIVE

29 жовтня 2025 р. 13:00
ЄС скличе коаліцію енергопідтримки України — ефір Ранок.LIVE

ЄС скличе коаліцію енергопідтримки України — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2025 р. 08:00
Угорщина планує створити блок проти України — ефір Вечір.LIVE

Угорщина планує створити блок проти України — ефір Вечір.LIVE

28 жовтня 2025 р. 18:01
Трамп зробив заяву щодо погроз у бік США — ефір День.LIVE

Трамп зробив заяву щодо погроз у бік США — ефір День.LIVE

28 жовтня 2025 р. 13:09

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації