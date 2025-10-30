Вибух у поштовому відділенні у Києві — ефір Вечір.LIVE

У Києві стався вибух у поштовому відділенні в четвер, 30 жовтня. Під час огляду здетонувала посилка, внаслідок чого постраждали люди.
Про це та не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.
Про що ефір Вечір.LIVE
В ефірі Новини.LIVE разом з експертами поговоримо на такі теми:
- вибух в поштовому відділенні Києва, в результаті чого п'ятеро постраждалих;
- перша за 6 років зустріч Президентів США й Китаю Дональда Трампа та Сі Цзіньпіня;
- заяви Кремля про коридори для журналістів в районах Покровська, Купʼянська та Мирнограда.
Хто в гостях у Вечір.LIVE
До обговорення важливих подій України та світу долучаться:
- народний депутат "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко;
- народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко.
Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня правоохоронці повідомили про вибух посилки в поштовому відділенні у Солом'янському районі Києва. Постраждали працівники пошти.
Також Міністерство оборони Росії пропонує "мікроперемир'я" в районах Покровська, Мирнограда та Куп’янська. Таким чином Кремль хоче "забезпечити коридори" для іноземних та українських журналістів.