Вибух у поштовому відділенні у Києві — ефір Вечір.LIVE

У Києві стався вибух у поштовому відділенні в четвер, 30 жовтня. Під час огляду здетонувала посилка, внаслідок чого постраждали люди.

вибух в поштовому відділенні Києва, в результаті чого п'ятеро постраждалих;

перша за 6 років зустріч Президентів США й Китаю Дональда Трампа та Сі Цзіньпіня;

заяви Кремля про коридори для журналістів в районах Покровська, Купʼянська та Мирнограда.

народний депутат "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко;

народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко.

Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня правоохоронці повідомили про вибух посилки в поштовому відділенні у Солом'янському районі Києва. Постраждали працівники пошти.

Також Міністерство оборони Росії пропонує "мікроперемир'я" в районах Покровська, Мирнограда та Куп’янська. Таким чином Кремль хоче "забезпечити коридори" для іноземних та українських журналістів.