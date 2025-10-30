Взрыв в почтовом отделении в Киеве — эфир Вечір.LIVE

В Киеве произошел взрыв в почтовом отделении в четверг, 30 октября. Во время осмотра сдетонировала посылка, в результате чего пострадали люди.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир Вечір.LIVE

В эфире Новини.LIVE вместе с экспертами поговорим на такие темы:

взрыв в почтовом отделении Киева, в результате чего пятеро пострадавших;

первая за 6 лет встреча Президентов США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпиня;

заявления Кремля о коридорах для журналистов в районах Покровска, Купянска и Мирнограда.

Кто в гостях у Вечір.LIVE

К обсуждению важных событий Украины и мира присоединятся:

народный депутат "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко;

народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко.

Напомним, что вечером 30 октября правоохранители сообщили о взрыве посылки в почтовом отделении в Соломенском районе Киева. Пострадали работники почты.

Также Министерство обороны России предлагает "микроперемирие" в районах Покровска, Мирнограда и Купянска. Таким образом Кремль хочет "обеспечить коридоры" для иностранных и украинских журналистов.