У НАТО пригрозили Росії ударом по Москві — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали політолог Володимир Фесенко, військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, депутати Київської міської ради Леонід Ємець та Віталій Нестор, очільник Оболонської РДА у місті Києві Кирило Фесик, речниця КМВА Катерина Поп, нардеп Олексій Кучеренко та фахівець із вибору техніки та електроніки Євген Гучко.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву міністра оборони Бельгії Тао Франкена, який сказав, що у випадку російського удару неядерною ракетою по Брюсселю, НАТО "зітре Москву з мапи".

Нагадаємо, РФ намагається посіяти страх серед європейців, просуваючи пропагандистські заяви про "Орєшнікі", "Бурєвєснікі" та іншу зброю.

Раніше лідер США Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України та ядерні погрози.