Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow У НАТО пригрозили Росії ударом по Москві — ефір Вечір.LIVE arrow
У НАТО пригрозили Росії ударом по Москві — ефір Вечір.LIVE

У НАТО пригрозили Росії ударом по Москві — ефір Вечір.LIVE

29 жовтня 2025 р. 18:10

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text
Оновлено

18:10 У НАТО пригрозили Росії ударом по Москві — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:00 Трамп особисто контролює санкції проти РФ — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 ЄС скличе коаліцію енергопідтримки України — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2025
Text
Оновлено

18:01 Угорщина планує створити блок проти України — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:09 Трамп зробив заяву щодо погроз у бік США — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 Стіва Віткоффа запросили в Україну — ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2025
Text
Оновлено

18:22 Міноборони розкрило важливі зміни в мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:15 Трамп обіцяє закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 Трамп погодився із компромісом щодо України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня 2025
Text
Оновлено

21:00 Зарплати вчителям та бюджет-2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:10 У НАТО пригрозили Росії ударом по Москві — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп особисто контролює санкції проти РФ — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС скличе коаліцію енергопідтримки України — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2025
Text

18:01 Угорщина планує створити блок проти України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Трамп зробив заяву щодо погроз у бік США — ефір День.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали політолог Володимир Фесенко, військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, депутати Київської міської ради Леонід Ємець та Віталій Нестор, очільник Оболонської РДА у місті Києві Кирило Фесик, речниця КМВА Катерина Поп, нардеп Олексій Кучеренко та фахівець із вибору техніки та електроніки Євген Гучко.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву міністра оборони Бельгії Тао Франкена, який сказав, що у випадку російського удару неядерною ракетою по Брюсселю, НАТО "зітре Москву з мапи".

Нагадаємо, РФ намагається посіяти страх серед європейців, просуваючи пропагандистські заяви про "Орєшнікі", "Бурєвєснікі" та іншу зброю.

Раніше лідер США Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України та ядерні погрози.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:15 В якому транспорті люди з інвалідністю можуть їздити безплатно

Text

18:10 У НАТО пригрозили Росії ударом по Москві — ефір Вечір.LIVE

18:07 Путін похизувався новою "диво-зброєю" РФ — що про неї відомо

18:02 Динамо — Шахтар — відео трансляція матчу Кубка України

17:58 Нові реалії війни — як Україна змінює глобальну оборону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:56 ЗСУ уразили три стратегічні заводи в Росії — деталі ударів

17:53 Чиновник на Одещині заробляв на ухилянтах — які схеми

17:35 У ЗСУ відповіли, скільки осіб залучила РФ для оточення Покровська

Гранти для українських IT‑стартапів 2025 у ЄС — оборонний трек

Гранти для українських IT‑стартапів 2025 у ЄС — оборонний трек
Роботизована логістика тримається на сервісі й інтеграції

Роботизована логістика тримається на сервісі й інтеграції

18:15 В якому транспорті люди з інвалідністю можуть їздити безплатно

18:07 Путін похизувався новою "диво-зброєю" РФ — що про неї відомо

18:02 Динамо — Шахтар — відео трансляція матчу Кубка України

17:58 Нові реалії війни — як Україна змінює глобальну оборону

17:56 ЗСУ уразили три стратегічні заводи в Росії — деталі ударів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:53 Чиновник на Одещині заробляв на ухилянтах — які схеми

17:35 У ЗСУ відповіли, скільки осіб залучила РФ для оточення Покровська

Гранти для українських IT‑стартапів 2025 у ЄС — оборонний трек

Гранти для українських IT‑стартапів 2025 у ЄС — оборонний трек
Роботизована логістика тримається на сервісі й інтеграції

Роботизована логістика тримається на сервісі й інтеграції
Нові реалії війни — як Україна будує майбутнє глобальної оборони

Нові реалії війни — як Україна будує майбутнє глобальної оборони

19:47 Доля ООН — на що здатна сьогодні ця організація

23 жовтня

22:33 Переведення годинників на зимовий час — як це впливає на одеситів

22 жовтня

22:33 Туристичний сезон 2025 — в Одесі побільшав потік відпочивальників

21 жовтня

22:43 Осінні ціни на Привозі — що купують одесити, чи змінюється попит

20 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — яких змін чекають городяни

17 жовтня

19:47 Ціни на ринках в Одесі — які продукти подорожчали

16 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

15 жовтня

22:33 Виїжджати чи залишатися — як одесити готуються до чергової зими

14 жовтня

22:33 Ідентифікація героїв в Одесі — як працює польовий морг сьогодні

13 жовтня

16:43 Проблеми міста — що найбільше турбує одеситів сьогодні

Text

18:10 У НАТО пригрозили Росії ударом по Москві — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп особисто контролює санкції проти РФ — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС скличе коаліцію енергопідтримки України — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня
Text

18:01 Угорщина планує створити блок проти України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Трамп зробив заяву щодо погроз у бік США — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Трамп особисто контролює санкції проти РФ — ефір День.LIVE

Трамп особисто контролює санкції проти РФ — ефір День.LIVE

29 жовтня 2025 р. 13:00
ЄС скличе коаліцію енергопідтримки України — ефір Ранок.LIVE

ЄС скличе коаліцію енергопідтримки України — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2025 р. 08:00
Угорщина планує створити блок проти України — ефір Вечір.LIVE

Угорщина планує створити блок проти України — ефір Вечір.LIVE

28 жовтня 2025 р. 18:01
Трамп зробив заяву щодо погроз у бік США — ефір День.LIVE

Трамп зробив заяву щодо погроз у бік США — ефір День.LIVE

28 жовтня 2025 р. 13:09
Стіва Віткоффа запросили в Україну — ефір Ранок.LIVE

Стіва Віткоффа запросили в Україну — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2025 р. 08:00
Міноборони розкрило важливі зміни в мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Міноборони розкрило важливі зміни в мобілізації — ефір Вечір.LIVE

27 жовтня 2025 р. 18:22
Трамп обіцяє закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

Трамп обіцяє закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

27 жовтня 2025 р. 13:15
Трамп погодився із компромісом щодо України — ефір Ранок.LIVE

Трамп погодився із компромісом щодо України — ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації