Україна
Главная arrow Відео arrow В НАТО пригрозили России ударом по Москве — эфир Вечір.LIVE
В НАТО пригрозили России ударом по Москве — эфир Вечір.LIVE

В НАТО пригрозили России ударом по Москве — эфир Вечір.LIVE

29 октября 2025 г. 18:10

Гостями эфира Вечір.LIVE стали политолог Владимир Фесенко, военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, депутаты Киевского городского совета Леонид Емец и Виталий Нестор, глава Оболонской РГА в городе Киеве Кирилл Фесик, пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп, нардеп Алексей Кучеренко и специалист по выбору техники и электроники Евгений Гучко.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят заявление министра обороны Бельгии Тао Франкена, который сказал, что в случае российского удара неядерной ракетой по Брюсселю, НАТО "сотрет Москву с карты".

Напомним, РФ пытается посеять страх среди европейцев, продвигая пропагандистские заявления об "Орешниках", "Буревестниках" и другом оружии.

Ранее лидер США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины и ядерные угрозы.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

