Наскільки столиця готова до зими — ефір Київський час

Гостями ефіру "Київський час" стали депутати Київської міської ради Леонід Ємець та Віталій Нестор, голова Оболонської РДА у місті Києві Кирило Фесик, нардеп Олексій Кучеренко, фахівець із вибору техніки та електроніки Євген Гучко, а також програмер Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" Богдан Жук.
Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Ефір "Київський час"
Серед тем ефіру:
- Чи підготувала столична влада Київ до зими?
- Тиждень після обстрілів — чи зробила влада уроки після попереднього безладу з жертвами руйнувань?
- Опалювальний сезон.
- Київ спрямував 548 мільйонів гривень на безперебійну роботу та енергонезалежність систем водопостачання й водовідведення.
- Земельна комісія не зібралася.
- Бюджетна комісія не зібралася.
- Дозвілля киян в кіно.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що 29 жовтня в столиці стартував опалювальний сезон.
Крім того, у Київській області розпочався опалювальний сезон у житловому фонді. У Київській ОВА розповіли, кого під'єднають до тепла першими.