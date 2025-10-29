Наскільки столиця готова до зими — ефір Київський час

Гостями ефіру "Київський час" стали депутати Київської міської ради Леонід Ємець та Віталій Нестор, голова Оболонської РДА у місті Києві Кирило Фесик, нардеп Олексій Кучеренко, фахівець із вибору техніки та електроніки Євген Гучко, а також програмер Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" Богдан Жук.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір "Київський час"

Серед тем ефіру:

Чи підготувала столична влада Київ до зими?

Тиждень після обстрілів — чи зробила влада уроки після попереднього безладу з жертвами руйнувань?

Опалювальний сезон.

Київ спрямував 548 мільйонів гривень на безперебійну роботу та енергонезалежність систем водопостачання й водовідведення.

Земельна комісія не зібралася.

Бюджетна комісія не зібралася.

Дозвілля киян в кіно.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що 29 жовтня в столиці стартував опалювальний сезон.

Крім того, у Київській області розпочався опалювальний сезон у житловому фонді. У Київській ОВА розповіли, кого під'єднають до тепла першими.