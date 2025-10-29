Насколько столица готова к зиме — эфир Київський час

Гостями эфира "Київський час" стали депутаты Киевского городского совета Леонид Емец и Виталий Нестор, председатель Оболонской РГА в городе Киеве Кирилл Фесик, нардеп Алексей Кучеренко, специалист по выбору техники и электроники Евгений Гучко, а также программер Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Богдан Жук.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир "Київський час"

Среди тем эфира:

Подготовила ли столичная власть Киев к зиме?

Неделя после обстрелов — сделала ли власть уроки после предыдущего беспорядка с жертвами разрушений?

Отопительный сезон.

Киев направил 548 миллионов гривен на бесперебойную работу и энергонезависимость систем водоснабжения и водоотведения.

Земельная комиссия не собралась.

Бюджетная комиссия не собралась.

Досуг киевлян в кино.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 29 октября в столице стартовал отопительный сезон.

Кроме того, в Киевской области начался отопительный сезон в жилом фонде. В Киевской ОВА рассказали, кого подключат к теплу первыми.