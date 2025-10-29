Насколько столица готова к зиме — эфир Київський час

Гостями эфира "Київський час" стали депутаты Киевского городского совета Леонид Емец и Виталий Нестор, председатель Оболонской РГА в городе Киеве Кирилл Фесик, нардеп Алексей Кучеренко, специалист по выбору техники и электроники Евгений Гучко, а также программер Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Богдан Жук.
Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Эфир "Київський час"
Среди тем эфира:
- Подготовила ли столичная власть Киев к зиме?
- Неделя после обстрелов — сделала ли власть уроки после предыдущего беспорядка с жертвами разрушений?
- Отопительный сезон.
- Киев направил 548 миллионов гривен на бесперебойную работу и энергонезависимость систем водоснабжения и водоотведения.
- Земельная комиссия не собралась.
- Бюджетная комиссия не собралась.
- Досуг киевлян в кино.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 29 октября в столице стартовал отопительный сезон.
Кроме того, в Киевской области начался отопительный сезон в жилом фонде. В Киевской ОВА рассказали, кого подключат к теплу первыми.