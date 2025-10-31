У США хочуть негайно протестувати ядерну зброю — ефір Ранок.LIVE

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що випробування ядерного арсеналу необхідні для перевірки "справності функціоналу". Ця заява прозвучала після того, як Дональд Трамп оголосив про плани відновити ядерні випробування.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 31 жовтня

Запрошені гості:

Олег Лісний, політолог, віце-президент Аналітичного центру "Політика";

Олег Леонтьєв, військовий адвокат;

Ганна Гопко, голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС", народна депутатка України VIII скликання;

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;

Сергій Євтушок, народний депутат України, фракція "Батьківщина", перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань регламенту та депутатської етики;

Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил Збройних сил України;

Сергій Козир, народний депутат України, фракція "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт із міжнародних відносин;

Данило Гетманцев, народний депутат України, фракція "Слуга Народу", голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп звертався до Путіна із закликом зупинити ядерні погрози.

Також Дональд Трамп підсумував результати від зустрічі та переговорів із Сі Цзіньпінем.