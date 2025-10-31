Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow В США хотят протестировать ядерное оружие — эфир Ранок.LIVE arrow
В США хотят протестировать ядерное оружие — эфир Ранок.LIVE

В США хотят протестировать ядерное оружие — эфир Ранок.LIVE

31 октября 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
обновлено:

08:00 В США хотят протестировать ядерное оружие — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2025
Text
обновлено:

18:08 Взрыв в почтовом отделении в Киеве — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:00 Трамп объявил о начале ядерных испытаний — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 О чем договорились Трамп и Си — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2025
Text
обновлено:

19:02 Насколько столица готова к зиме — эфир Київський час

Text
обновлено:

18:10 В НАТО пригрозили России ударом по Москве — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:00 Трамп лично контролирует санкции против РФ — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 ЕС созовет коалицию энергоподдержки Украины — эфир Ранок.LIVE

28 октября 2025
Text
обновлено:

18:01 Венгрия планирует создать блок против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:09 Трамп сделал заявление об угрозах в сторону США — эфир День.LIVE

Text

08:00 В США хотят протестировать ядерное оружие — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2025
Text

18:08 Взрыв в почтовом отделении в Киеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп объявил о начале ядерных испытаний — эфир День.LIVE

Text

08:00 О чем договорились Трамп и Си — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2025
Text

19:02 Насколько столица готова к зиме — эфир Київський час

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что испытания ядерного арсенала необходимы для проверки "исправности функционала". Это заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп объявил о планах возобновить ядерные испытания.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 31 октября

Приглашенные гости:

  • Олег Лесной, политолог, вице-президент Аналитического центра "Политика";
  • Олег Леонтьев, военный адвокат;
  • Анна Гопко, председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", народный депутат Украины VIII созыва;
  • Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
  • Сергей Евтушок, народный депутат Украины, фракция "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики;
  • Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины;
  • Сергей Козырь, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Даниил Гетманцев, народный депутат Украины, фракция "Слуга Народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, ранее Дональд Трамп обращался к Путину с призывом остановить ядерные угрозы.

Также Дональд Трамп подытожил результаты от встречи и переговоров с Си Цзиньпинем.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:26 Россия ударила по железной дороге — где самые большие разрушения

08:05 Россия ударила по многоэтажке в Сумах — фото последствий

08:00 Украинцам выплатят 10,8 тыс. грн — кто получит деньги от UNHCR

Text

08:00 В США хотят протестировать ядерное оружие — эфир Ранок.LIVE

07:30 Юрист сказал, сколько раз ТЦК может штрафовать человека

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:27 Дарственная в Украине — какие ошибки могут стоить вам жилья

07:23 В России взрывы на крупной подстанции — OSINT назвали координаты

07:01 Актуализация данных в ПриватБанке — как клиентам избежать проблем

06:30 Помощь малообеспеченным семьям — сколько дадут на зиму

06:30 Штраф ТЦК — можно ли не проходить ВВК

08:26 Россия ударила по железной дороге — где самые большие разрушения

08:05 Россия ударила по многоэтажке в Сумах — фото последствий

08:00 Украинцам выплатят 10,8 тыс. грн — кто получит деньги от UNHCR

07:30 Юрист сказал, сколько раз ТЦК может штрафовать человека

07:27 Дарственная в Украине — какие ошибки могут стоить вам жилья

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:23 В России взрывы на крупной подстанции — OSINT назвали координаты

07:01 Актуализация данных в ПриватБанке — как клиентам избежать проблем

06:30 Помощь малообеспеченным семьям — сколько дадут на зиму

06:30 Штраф ТЦК — можно ли не проходить ВВК

06:29 В "Резерв+" появилась отсрочка для родителей-одиночек

19:47 Судьба ООН — на что способна сегодня эта организация

23 октября

22:33 Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

22 октября

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

21 октября

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

20 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

17 октября

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

14 октября

22:33 Идентификация героев в Одессе — как работает полевой морг сегодня

13 октября

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

Text

08:00 В США хотят протестировать ядерное оружие — эфир Ранок.LIVE

30 октября
Text

18:08 Взрыв в почтовом отделении в Киеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп объявил о начале ядерных испытаний — эфир День.LIVE

Text

08:00 О чем договорились Трамп и Си — эфир Ранок.LIVE

29 октября
Text

19:02 Насколько столица готова к зиме — эфир Київський час

Видео по теме

Все видео
Взрыв в почтовом отделении в Киеве — эфир Вечір.LIVE

Взрыв в почтовом отделении в Киеве — эфир Вечір.LIVE

30 октября 2025 г. 18:08
Трамп объявил о начале ядерных испытаний — эфир День.LIVE

Трамп объявил о начале ядерных испытаний — эфир День.LIVE

30 октября 2025 г. 13:00
О чем договорились Трамп и Си — эфир Ранок.LIVE

О чем договорились Трамп и Си — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2025 г. 8:00
Насколько столица готова к зиме — эфир Київський час

Насколько столица готова к зиме — эфир Київський час

29 октября 2025 г. 19:02
В НАТО пригрозили России ударом по Москве — эфир Вечір.LIVE

В НАТО пригрозили России ударом по Москве — эфир Вечір.LIVE

29 октября 2025 г. 18:10
Трамп лично контролирует санкции против РФ — эфир День.LIVE

Трамп лично контролирует санкции против РФ — эфир День.LIVE

29 октября 2025 г. 13:00
ЕС созовет коалицию энергоподдержки Украины — эфир Ранок.LIVE

ЕС созовет коалицию энергоподдержки Украины — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2025 г. 8:00
Венгрия планирует создать блок против Украины — эфир Вечір.LIVE

Венгрия планирует создать блок против Украины — эфир Вечір.LIVE

28 октября 2025 г. 18:01

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации