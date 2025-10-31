В США хотят протестировать ядерное оружие — эфир Ранок.LIVE

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что испытания ядерного арсенала необходимы для проверки "исправности функционала". Это заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп объявил о планах возобновить ядерные испытания.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 31 октября

Приглашенные гости:

Олег Лесной, политолог, вице-президент Аналитического центра "Политика";

Олег Леонтьев, военный адвокат;

Анна Гопко, председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", народный депутат Украины VIII созыва;

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;

Сергей Евтушок, народный депутат Украины, фракция "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики;

Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины;

Сергей Козырь, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Даниил Гетманцев, народный депутат Украины, фракция "Слуга Народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, ранее Дональд Трамп обращался к Путину с призывом остановить ядерные угрозы.

Также Дональд Трамп подытожил результаты от встречи и переговоров с Си Цзиньпинем.