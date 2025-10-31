В США хотят протестировать ядерное оружие — эфир Ранок.LIVE

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что испытания ядерного арсенала необходимы для проверки "исправности функционала". Это заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп объявил о планах возобновить ядерные испытания.
Эфир Ранок.LIVE 31 октября
Приглашенные гости:
- Олег Лесной, политолог, вице-президент Аналитического центра "Политика";
- Олег Леонтьев, военный адвокат;
- Анна Гопко, председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", народный депутат Украины VIII созыва;
- Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
- Сергей Евтушок, народный депутат Украины, фракция "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики;
- Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины;
- Сергей Козырь, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
- Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
- Даниил Гетманцев, народный депутат Украины, фракция "Слуга Народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
