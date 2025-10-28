Трамп зробив заяву щодо погроз у бік США — ефір День.LIVE

Американські моряки готові "знищити вщент" тих, хто загрожуватиме США — таку заяву зробив президент США Дональд Трамп під час виступу на авіаносці "Джордж Вашингтон" у Японії перед військовими ВМС США. Зокрема глава Білого Дому заявив, що жодна країна в світі навіть близько не має флоту, подібного до американського.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE 28 жовтня.

Ефір День.LIVE 28 жовтня

Запрошені гості:

Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО України (2008–2011);

Іван Ступак, військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України;

Сергій Старенький, адвокат, заступник голови Комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;

Ігор Попов, політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";

Михайло Непран, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України;

В’ячеслав Ліхачов, фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомляв про те, що збивати "Шахеди" стало важче.

А в ДБР оголосило підозри львівському бізнесмену та ексглаві Укренерго за махінації із грошима, які були виділені на захист енергооб'єктів.