Україна
Трамп зробив заяву щодо погроз у бік США — ефір День.LIVE

Трамп зробив заяву щодо погроз у бік США — ефір День.LIVE

28 жовтня 2025 р. 13:09

13:09 Трамп зробив заяву щодо погроз у бік США — ефір День.LIVE

08:00 Стіва Віткоффа запросили в Україну — ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2025
18:22 Міноборони розкрило важливі зміни в мобілізації — ефір Вечір.LIVE

13:15 Трамп обіцяє закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

08:00 Трамп погодився із компромісом щодо України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня 2025
21:00 Зарплати вчителям та бюджет-2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

17:52 У Лондоні готують рішення щодо ракет для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

15:07 Зеленський прибув у Британію — прямий ефір

13:06 Трамп сказав, коли РФ відчує санкції США — ефір День.LIVE

08:00 ЄС відклав надважливе рішення для України — ефір Ранок.LIVE

13:09 Трамп зробив заяву щодо погроз у бік США — ефір День.LIVE

08:00 Стіва Віткоффа запросили в Україну — ефір Ранок.LIVE

18:22 Міноборони розкрило важливі зміни в мобілізації — ефір Вечір.LIVE

13:15 Трамп обіцяє закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

08:00 Трамп погодився із компромісом щодо України — ефір Ранок.LIVE

Американські моряки готові "знищити вщент" тих, хто загрожуватиме США — таку заяву зробив президент США Дональд Трамп під час виступу на авіаносці "Джордж Вашингтон" у Японії перед військовими ВМС США. Зокрема глава Білого Дому заявив, що жодна країна в світі навіть близько не має флоту, подібного до американського. 

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE 28 жовтня.

Ефір День.LIVE 28 жовтня

Запрошені гості:

  • Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО України (2008–2011);
  • Іван Ступак, військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України;
  • Сергій Старенький, адвокат, заступник голови Комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;
  • Ігор Попов, політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";
  • Михайло Непран, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України;
  • В’ячеслав Ліхачов, фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомляв про те, що збивати "Шахеди" стало важче

А в ДБР оголосило підозри львівському бізнесмену та ексглаві Укренерго за махінації із грошима, які були виділені на захист енергооб'єктів.

13:09 Трамп зробив заяву щодо погроз у бік США — ефір День.LIVE

13:00 Грошова допомога для дітей — кому і де виплатять по 10 тис. грн

12:52 До Києва прибув голова МЗС Нідерландів

12:52 Карпати засипало снігом — у Буковелі настала справжня зима

12:45 Працевлаштування в СБУ — одесит хотів уникнути мобілізації

12:33 Знижки в супермаркеті — які продукти віддають на 50% дешевше

12:21 Жодних кроків назад — Зеленський про переговори з РФ

12:20 Які відстрочки можна оформити в "Резерв+" — список

12:18 Зеленський відповів, як довго потрібна підтримка ЄС Україні

12:08 Затримки у виплатах соцдопомоги восени — що кажуть у ПФУ

13:09 Трамп зробив заяву щодо погроз у бік США — ефір День.LIVE

08:00 Стіва Віткоффа запросили в Україну — ефір Ранок.LIVE

18:22 Міноборони розкрило важливі зміни в мобілізації — ефір Вечір.LIVE

13:15 Трамп обіцяє закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

08:00 Трамп погодився із компромісом щодо України — ефір Ранок.LIVE

