Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Трамп сделал заявление об угрозах в сторону США — эфир День.LIVE arrow
Трамп сделал заявление об угрозах в сторону США — эфир День.LIVE

Трамп сделал заявление об угрозах в сторону США — эфир День.LIVE

28 октября 2025 г. 13:09

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
обновлено:

13:09 Трамп сделал заявление об угрозах в сторону США — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

27 октября 2025
Text
обновлено:

18:22 Минобороны раскрыло изменения в мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:15 Трамп обещает закончить войну в Украине — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 Трамп согласился с компромиссом по Украине — эфир Ранок.LIVE

24 октября 2025
Text
обновлено:

21:00 Зарплаты учителям и бюджет-2026 — интервью с Гетманцевым

Text
обновлено:

17:52 В Лондоне готовят решение по ракетам для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

15:07 Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

Text
обновлено:

13:06 Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 ЕС отложил важнейшее решение для Украины — эфир Ранок.LIVE

Text

13:09 Трамп сделал заявление об угрозах в сторону США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

27 октября 2025
Text

18:22 Минобороны раскрыло изменения в мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Трамп обещает закончить войну в Украине — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп согласился с компромиссом по Украине — эфир Ранок.LIVE

Американские моряки готовы "уничтожить до основания" тех, кто будет угрожать США — такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время выступления на авианосце "Джордж Вашингтон" в Японии перед военными ВМС США. В частности глава Белого Дома заявил, что ни одна страна в мире даже близко не имеет флота, подобного американскому.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE 28 октября.

Эфир День.LIVE 28 октября

Приглашенные гости:

  • Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО Украины (2008-2011);
  • Иван Ступак, военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины;
  • Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя Комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Игорь Попов, политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины;
  • Вячеслав Лихачев, специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод.

Напомним, Владимир Зеленский сообщал о том, что сбивать "Шахеды" стало труднее.

А в ГБР объявило подозрения львовскому бизнесмену и экс-главе Укрэнерго за махинации с деньгами, которые были выделены на защиту энергообъектов.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:24 В Киеве мужчина открыл стрельбу возле дома — есть раненые

13:20 Полицейский напал на сотрудников ТЦК в Одессе — что известно

13:20 Нардеп назвал шаги для окончания войны — при чем здесь Китай

Text

13:09 Трамп сделал заявление об угрозах в сторону США — эфир День.LIVE

13:00 Денежная помощь для детей — кому и где выплатят по 10 тыс. грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:52 В Киев прибыл глава МИД Нидерландов

12:52 Карпаты засыпало снегом — в Буковеле наступила настоящая зима

12:45 Трудоустройство в СБУ — одессит хотел избежать мобилизации

12:33 Скидки в супермаркете — какие продукты отдают на 50% дешевле

12:21 Никаких шагов назад — Зеленский о переговорах с РФ

13:24 В Киеве мужчина открыл стрельбу возле дома — есть раненые

13:20 Полицейский напал на сотрудников ТЦК в Одессе — что известно

13:20 Нардеп назвал шаги для окончания войны — при чем здесь Китай

13:00 Денежная помощь для детей — кому и где выплатят по 10 тыс. грн

12:52 В Киев прибыл глава МИД Нидерландов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:52 Карпаты засыпало снегом — в Буковеле наступила настоящая зима

12:45 Трудоустройство в СБУ — одессит хотел избежать мобилизации

12:33 Скидки в супермаркете — какие продукты отдают на 50% дешевле

12:21 Никаких шагов назад — Зеленский о переговорах с РФ

12:20 Какие отсрочки можно оформить в "Резерв+" — список

19:47 Судьба ООН — на что способна сегодня эта организация

23 октября

22:33 Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

22 октября

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

21 октября

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

20 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

17 октября

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

14 октября

22:33 Идентификация героев в Одессе — как работает полевой морг сегодня

13 октября

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

Text

13:09 Трамп сделал заявление об угрозах в сторону США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

27 октября
Text

18:22 Минобороны раскрыло изменения в мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Трамп обещает закончить войну в Украине — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп согласился с компромиссом по Украине — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

28 октября 2025 г. 8:00
Минобороны раскрыло изменения в мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Минобороны раскрыло изменения в мобилизации — эфир Вечір.LIVE

27 октября 2025 г. 18:22
Трамп обещает закончить войну в Украине — эфир День.LIVE

Трамп обещает закончить войну в Украине — эфир День.LIVE

27 октября 2025 г. 13:15
Трамп согласился с компромиссом по Украине — эфир Ранок.LIVE

Трамп согласился с компромиссом по Украине — эфир Ранок.LIVE

27 октября 2025 г. 8:00
Зарплаты учителям и бюджет-2026 — интервью с Гетманцевым

Зарплаты учителям и бюджет-2026 — интервью с Гетманцевым

24 октября 2025 г. 21:00
В Лондоне готовят решение по ракетам для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

В Лондоне готовят решение по ракетам для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

24 октября 2025 г. 17:52
Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

24 октября 2025 г. 15:07
Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

24 октября 2025 г. 13:06

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации