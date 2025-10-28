Угорщина планує створити блок проти України — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали народний депутат Віталій Войцехівський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський, народний депутат Богдан Кицак та директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Угорщина має намір об’єднати зусилля з Чехією та Словаччиною, щоб створити в межах Євросоюзу блок, налаштований скептично щодо України.

Нагадаємо, премʼєр Угорщини Віктор Орбан вигадав "причину", чому Україна не може стати членом Євросоюзу.

Раніше стало відомо, що європейські міністри хочуть позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС.