Україна
Венгрия планирует создать блок против Украины — эфир Вечір.LIVE
Венгрия планирует создать блок против Украины — эфир Вечір.LIVE

Венгрия планирует создать блок против Украины — эфир Вечір.LIVE

28 октября 2025 г. 18:01

28 октября 2025 г. 18:01 Венгрия планирует создать блок против Украины — эфир Вечір.LIVE

28 октября 2025 г. 13:09 Трамп сделал заявление об угрозах в сторону США — эфир День.LIVE

28 октября 2025 г. 08:00 Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

27 октября 2025
27 октября 2025 г. 18:22 Минобороны раскрыло изменения в мобилизации — эфир Вечір.LIVE

27 октября 2025 г. 13:15 Трамп обещает закончить войну в Украине — эфир День.LIVE

27 октября 2025 г. 08:00 Трамп согласился с компромиссом по Украине — эфир Ранок.LIVE

24 октября 2025
24 октября 2025 г. 21:00 Зарплаты учителям и бюджет-2026 — интервью с Гетманцевым

24 октября 2025 г. 17:52 В Лондоне готовят решение по ракетам для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

24 октября 2025 г. 15:07 Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

24 октября 2025 г. 13:06 Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

18:01 Венгрия планирует создать блок против Украины — эфир Вечір.LIVE

13:09 Трамп сделал заявление об угрозах в сторону США — эфир День.LIVE

08:00 Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

27 октября 2025
18:22 Минобороны раскрыло изменения в мобилизации — эфир Вечір.LIVE

13:15 Трамп обещает закончить войну в Украине — эфир День.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали народный депутат Виталий Войцеховский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский, народный депутат Богдан Кицак и директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что Венгрия намерена объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы создать в рамках Евросоюза блок, настроенный скептически в отношении Украины.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан придумал "причину", почему Украина не может стать членом Евросоюза.

Ранее стало известно, что европейские министры хотят лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС.

19:35 Радуцкий ответил, кто может обратиться в больницу "Феофания"

19:34 В четвертьфинал Кубка Украины вышел Локомотив из Второй лиги

19:34 Зеленский сделал заявление об импорте газа и дефиците электрики

19:22 Терехов сравнил цены строительства подземного детсада и школы

19:10 В Одесской области обнаружили редкую птицу — что о ней известно

19:10 Правила для рыбаков — можно ли продавать свой улов в 2025 году

19:02 Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов трибунал против РФ

18:31 Снег заменит дождь — Укргидрометеоцентр дал неожиданный прогноз

18:30 Дрон РФ атаковал журналистов популярного немецкого издания

18:20 На восстановление почвы после потопа в Одессе потратят миллионы

19:35 Радуцкий ответил, кто может обратиться в больницу "Феофания"

19:34 В четвертьфинал Кубка Украины вышел Локомотив из Второй лиги

19:34 Зеленский сделал заявление об импорте газа и дефиците электрики

19:22 Терехов сравнил цены строительства подземного детсада и школы

19:10 В Одесской области обнаружили редкую птицу — что о ней известно

19:10 Правила для рыбаков — можно ли продавать свой улов в 2025 году

19:02 Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов трибунал против РФ

18:31 Снег заменит дождь — Укргидрометеоцентр дал неожиданный прогноз

18:30 Дрон РФ атаковал журналистов популярного немецкого издания

18:20 На восстановление почвы после потопа в Одессе потратят миллионы

19:47 Судьба ООН — на что способна сегодня эта организация

23 октября

22:33 Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

22 октября

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

21 октября

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

20 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

17 октября

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

14 октября

22:33 Идентификация героев в Одессе — как работает полевой морг сегодня

13 октября

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

18:01 Венгрия планирует создать блок против Украины — эфир Вечір.LIVE

13:09 Трамп сделал заявление об угрозах в сторону США — эфир День.LIVE

08:00 Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

27 октября
18:22 Минобороны раскрыло изменения в мобилизации — эфир Вечір.LIVE

13:15 Трамп обещает закончить войну в Украине — эфир День.LIVE

Трамп сделал заявление об угрозах в сторону США — эфир День.LIVE

Трамп сделал заявление об угрозах в сторону США — эфир День.LIVE

28 октября 2025 г. 13:09
Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

28 октября 2025 г. 8:00
Минобороны раскрыло изменения в мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Минобороны раскрыло изменения в мобилизации — эфир Вечір.LIVE

27 октября 2025 г. 18:22
Трамп обещает закончить войну в Украине — эфир День.LIVE

Трамп обещает закончить войну в Украине — эфир День.LIVE

27 октября 2025 г. 13:15
Трамп согласился с компромиссом по Украине — эфир Ранок.LIVE

Трамп согласился с компромиссом по Украине — эфир Ранок.LIVE

27 октября 2025 г. 8:00
Зарплаты учителям и бюджет-2026 — интервью с Гетманцевым

Зарплаты учителям и бюджет-2026 — интервью с Гетманцевым

24 октября 2025 г. 21:00
В Лондоне готовят решение по ракетам для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

В Лондоне готовят решение по ракетам для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

24 октября 2025 г. 17:52
Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

24 октября 2025 г. 15:07

