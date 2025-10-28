Венгрия планирует создать блок против Украины — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали народный депутат Виталий Войцеховский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский, народный депутат Богдан Кицак и директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Гости эфира обсудят, что Венгрия намерена объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы создать в рамках Евросоюза блок, настроенный скептически в отношении Украины.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан придумал "причину", почему Украина не может стать членом Евросоюза.

Ранее стало известно, что европейские министры хотят лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС.