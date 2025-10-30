Відео
Трамп оголосив про початок ядерних випробувань — ефір День.LIVE
Трамп оголосив про початок ядерних випробувань — ефір День.LIVE

Трамп оголосив про початок ядерних випробувань — ефір День.LIVE

30 жовтня 2025 р. 13:00

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір відновити випробування ядерної зброї в країні. Він пояснив це рішення необхідністю підтримувати військовий паритет, враховуючи програми інших держав, зокрема РФ та Китаю.

Про це поговорять експерти в ефірі День.LIVE 30 жовтня. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Максим Ткаченко — народний депутат "Слуга Народу", голова робочої групи з питань житла Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО УКраїни";
  • Максим Джигун — політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics;
  • Антон Малеєв — політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";
  • Олексій Леонов — народний депутат "Слуга Народу",  член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, Дональд Трамп наказав відновити випробування ядерної зброї у США. Президент заявив, що його країна має більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша держава.

Також раніше Володимир Путін похизувався новою "диво-зброєю" РФ. Він представив нову ядерну крилату ракету та підводну торпеду.

