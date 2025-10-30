Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Трамп объявил о начале ядерных испытаний — эфир День.LIVE arrow
Трамп объявил о начале ядерных испытаний — эфир День.LIVE

Трамп объявил о начале ядерных испытаний — эфир День.LIVE

30 октября 2025 г. 13:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
обновлено:

13:00 Трамп объявил о начале ядерных испытаний — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 О чем договорились Трамп и Си — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2025
Text
обновлено:

19:02 Насколько столица готова к зиме — эфир Київський час

Text
обновлено:

18:10 В НАТО пригрозили России ударом по Москве — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:00 Трамп лично контролирует санкции против РФ — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 ЕС созовет коалицию энергоподдержки Украины — эфир Ранок.LIVE

28 октября 2025
Text
обновлено:

18:01 Венгрия планирует создать блок против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:09 Трамп сделал заявление об угрозах в сторону США — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

27 октября 2025
Text
обновлено:

18:22 Минобороны раскрыло изменения в мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп объявил о начале ядерных испытаний — эфир День.LIVE

Text

08:00 О чем договорились Трамп и Си — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2025
Text

19:02 Насколько столица готова к зиме — эфир Київський час

Text

18:10 В НАТО пригрозили России ударом по Москве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп лично контролирует санкции против РФ — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении возобновить испытания ядерного оружия в стране. Он объяснил это решение необходимостью поддерживать военный паритет, учитывая программы других государств, в частности РФ и Китая.

Об этом поговорят эксперты в эфире День.LIVE 30 октября.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
  • Максим Ткаченко — народный депутат "Слуга Народа", председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины";
  • Максим Джигун — политолог, партнер агентства по правительственным связям Good Politics;
  • Антон Малеев — политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";
  • Алексей Леонов — народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, Дональд Трамп приказал возобновить испытания ядерного оружия в США. Президент заявил, что его страна имеет больше ядерного оружия, чем любое другое государство.

Также ранее Владимир Путин похвастался новым "чудо-оружием" РФ. Он представил новую ядерную крылатую ракету и подводную торпеду.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:33 Кудрицкий вышел из СИЗО — за него внесли залог

14:33 Сырский ответил на заявления об "окружении" Покровска и Купянска

14:30 Выплаты до 240 тыс. грн — кто из военных получит в ноябре

14:24 Apple готовит бюджетный MacBook — какая цена и когда ожидать

14:19 Трамп подытожил встречу с Си Цзиньпином — о чем договорились

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:10 Льготы для УБД — как получить бесплатную путевку в санаторий

14:08 Партизаны повсюду — ГУР показало, как Россия "пылает" изнутри

13:57 Военные удерживали позиции 165 дней — их наградят

13:47 Воевали на стороне РФ — детали операции по задержанию в Молдове

13:33 Полмиллиона убытков — в Киеве разоблачили чиновницу РГА

14:33 Кудрицкий вышел из СИЗО — за него внесли залог

14:33 Сырский ответил на заявления об "окружении" Покровска и Купянска

14:30 Выплаты до 240 тыс. грн — кто из военных получит в ноябре

14:24 Apple готовит бюджетный MacBook — какая цена и когда ожидать

14:19 Трамп подытожил встречу с Си Цзиньпином — о чем договорились

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:10 Льготы для УБД — как получить бесплатную путевку в санаторий

14:08 Партизаны повсюду — ГУР показало, как Россия "пылает" изнутри

13:57 Военные удерживали позиции 165 дней — их наградят

13:47 Воевали на стороне РФ — детали операции по задержанию в Молдове

13:33 Полмиллиона убытков — в Киеве разоблачили чиновницу РГА

19:47 Судьба ООН — на что способна сегодня эта организация

23 октября

22:33 Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

22 октября

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

21 октября

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

20 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

17 октября

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

14 октября

22:33 Идентификация героев в Одессе — как работает полевой морг сегодня

13 октября

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

Text

13:00 Трамп объявил о начале ядерных испытаний — эфир День.LIVE

Text

08:00 О чем договорились Трамп и Си — эфир Ранок.LIVE

29 октября
Text

19:02 Насколько столица готова к зиме — эфир Київський час

Text

18:10 В НАТО пригрозили России ударом по Москве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп лично контролирует санкции против РФ — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
О чем договорились Трамп и Си — эфир Ранок.LIVE

О чем договорились Трамп и Си — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2025 г. 8:00
Насколько столица готова к зиме — эфир Київський час

Насколько столица готова к зиме — эфир Київський час

29 октября 2025 г. 19:02
В НАТО пригрозили России ударом по Москве — эфир Вечір.LIVE

В НАТО пригрозили России ударом по Москве — эфир Вечір.LIVE

29 октября 2025 г. 18:10
Трамп лично контролирует санкции против РФ — эфир День.LIVE

Трамп лично контролирует санкции против РФ — эфир День.LIVE

29 октября 2025 г. 13:00
ЕС созовет коалицию энергоподдержки Украины — эфир Ранок.LIVE

ЕС созовет коалицию энергоподдержки Украины — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2025 г. 8:00
Венгрия планирует создать блок против Украины — эфир Вечір.LIVE

Венгрия планирует создать блок против Украины — эфир Вечір.LIVE

28 октября 2025 г. 18:01
Трамп сделал заявление об угрозах в сторону США — эфир День.LIVE

Трамп сделал заявление об угрозах в сторону США — эфир День.LIVE

28 октября 2025 г. 13:09
Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

28 октября 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации