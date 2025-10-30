Трамп объявил о начале ядерных испытаний — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении возобновить испытания ядерного оружия в стране. Он объяснил это решение необходимостью поддерживать военный паритет, учитывая программы других государств, в частности РФ и Китая.

Об этом поговорят эксперты в эфире День.LIVE 30 октября.

Гости эфира

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Максим Ткаченко — народный депутат "Слуга Народа", председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины";

Максим Джигун — политолог, партнер агентства по правительственным связям Good Politics;

Антон Малеев — политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";

Алексей Леонов — народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, Дональд Трамп приказал возобновить испытания ядерного оружия в США. Президент заявил, что его страна имеет больше ядерного оружия, чем любое другое государство.

Также ранее Владимир Путин похвастался новым "чудо-оружием" РФ. Он представил новую ядерную крылатую ракету и подводную торпеду.