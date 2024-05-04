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Украину заставили сдать ядерное оружие — Ехануров

Украину заставили сдать ядерное оружие — Ехануров

4 мая 2024 г. 5:07

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23:30 Военный рассказал о пользе женщин на фронте

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21:20 Военный объяснил важность стандарта качества украинских дронов для фронта

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Новость с видео

21:12 Расследование убийства украинских военных и Пасхальная подготовка — последние новости Германии

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:41 Евгений Дикий прокомментировал Слова Скибицкого о возможном "мире" с Россией

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После подписания Будапештского меморандума в 1994 году страны-участницы договора постоянно требовали, чтобы Украина разоружалась. Заинтересованность в этом была у США, а Москва подыгрывала Вашингтону.

Об этом в пятницу, 3 мая, в эфире Вечір.LIVE заявил бывший глава правительства Украины Юрий Ехануров.

Будапештсткий меморадум был не в пользу Украины 

По мнению Еханурова, Украину в любом случае заставили бы сдать ядерное оружие. Вопрос в том, что наша страна ничего не получила взамен, отказавшись от ядерного оружия.

"Здесь два аспекта. Один — нас давили. Продолжали давить не только по ядерному оружию, а вообще по разным видам вооружений. Постоянно. До 2010 года все время звучали требования что-то сдать. В первую очередь, от США, поскольку они вели долгую войну в Афганистане и боялись, чтобы вооружение не расползлось по миру. А потом россияне подыгрывали США, потому что в основном именно Россия получала это вооружение, но на деньги США", — сказал бывший премьер-министр Украины.

Напомним, 14 января 1994 года лидеры Украины, Соединенных Штатов Америки и России подписали совместное заявление — Будапештский меморандум о намерениях вывезти из Украины все ядерное оружие.

Мы также сообщали, что в правительстве Польши сделали официальный запрос о размещении на территории страны ядерного оружия НАТО.

Ранее стало известно, что США обвинили Россию в разработке спутника с ядерным оружием.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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