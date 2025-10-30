Відео
Україна
Про що домовились Трамп і Сі — ефір Ранок.LIVE

Про що домовились Трамп і Сі — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2025 р. 08:00

Президент США Дональд Трамп 30 жовтня вперше за шість років зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. На порядку денному було щонайменше три глобальних питання: проблема врегулювання торгівельної війни між країнами, доля Тайваню і можливий вплив Китаю на Росію у контексті спроб Трампа домогтися врегулювання у війні Росії проти України.

Про це поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 30 жовтня. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;
  • Петро Олещук — політолог;
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Олександр Федієнко — народний депутат "Слуга Народу", голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • Андрій Новак — голова Комітету економістів України;
  • Руслан Рохов — політтехнолог; 
  • Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Юрій Корольчук — співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Нагадаємо, 30 жовтня Трамп та Сі Цзіньпін зустрілись у Південній Кореї. Відкриваючи переговори, президент США зазначив, що не має сумнівів, що зустріч буде успішною.

ЗМІ повідомляли, що розмова Трампа із Сі Цзіньпінем розпочалась позитивно. Обидва лідери підтримали позицію щодо покращення відносин. 

Зустріч тривала майже дві години і американський лідер назвав її "неймовірною". За його словами, під час переговорів було ухвалено важливі рішення.

Наскільки столиця готова до зими — ефір Київський час

Наскільки столиця готова до зими — ефір Київський час

29 жовтня 2025 р. 19:02
У НАТО пригрозили Росії ударом по Москві — ефір Вечір.LIVE

У НАТО пригрозили Росії ударом по Москві — ефір Вечір.LIVE

29 жовтня 2025 р. 18:10
Трамп особисто контролює санкції проти РФ — ефір День.LIVE

Трамп особисто контролює санкції проти РФ — ефір День.LIVE

29 жовтня 2025 р. 13:00
ЄС скличе коаліцію енергопідтримки України — ефір Ранок.LIVE

ЄС скличе коаліцію енергопідтримки України — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2025 р. 08:00
Угорщина планує створити блок проти України — ефір Вечір.LIVE

Угорщина планує створити блок проти України — ефір Вечір.LIVE

28 жовтня 2025 р. 18:01
Трамп зробив заяву щодо погроз у бік США — ефір День.LIVE

Трамп зробив заяву щодо погроз у бік США — ефір День.LIVE

28 жовтня 2025 р. 13:09
Стіва Віткоффа запросили в Україну — ефір Ранок.LIVE

Стіва Віткоффа запросили в Україну — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2025 р. 08:00
Міноборони розкрило важливі зміни в мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Міноборони розкрило важливі зміни в мобілізації — ефір Вечір.LIVE

27 жовтня 2025 р. 18:22

