Про що домовились Трамп і Сі — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп 30 жовтня вперше за шість років зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. На порядку денному було щонайменше три глобальних питання: проблема врегулювання торгівельної війни між країнами, доля Тайваню і можливий вплив Китаю на Росію у контексті спроб Трампа домогтися врегулювання у війні Росії проти України.

Про це поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 30 жовтня.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;

Петро Олещук — політолог;

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;

Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;

Олександр Федієнко — народний депутат "Слуга Народу", голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Андрій Новак — голова Комітету економістів України;

Руслан Рохов — політтехнолог;

Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;

Юрій Корольчук — співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Нагадаємо, 30 жовтня Трамп та Сі Цзіньпін зустрілись у Південній Кореї. Відкриваючи переговори, президент США зазначив, що не має сумнівів, що зустріч буде успішною.

ЗМІ повідомляли, що розмова Трампа із Сі Цзіньпінем розпочалась позитивно. Обидва лідери підтримали позицію щодо покращення відносин.

Зустріч тривала майже дві години і американський лідер назвав її "неймовірною". За його словами, під час переговорів було ухвалено важливі рішення.