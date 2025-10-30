Видео
Україна
О чем договорились Трамп и Си — эфир Ранок.LIVE

О чем договорились Трамп и Си — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2025 г. 8:00

Президент США Дональд Трамп 30 октября впервые за шесть лет встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. На повестке дня было как минимум три глобальных вопроса: проблема урегулирования торговой войны между странами, судьба Тайваня и возможное влияние Китая на Россию в контексте попыток Трампа добиться урегулирования в войне России против Украины.

Об этом поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE 30 октября.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко;
  • Петр Олещук — политолог;
  • Андрей Демченко — спикер Государственной пограничной службы Украины;
  • Игорь Чаленко — политолог, председатель Центра анализа и стратегий;
  • Александр Федиенко — народный депутат "Слуга Народа", председатель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;
  • Руслан Рохов — политтехнолог;
  • Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий.

Напомним, 30 октября Трамп и Си Цзиньпин встретились в Южной Корее. Открывая переговоры, президент США отметил, что не сомневается, что встреча будет успешной.

СМИ сообщали, что разговор Трампа с Си Цзиньпином начался положительно. Оба лидера поддержали позицию по улучшению отношений.

Встреча длилась почти два часа и американский лидер назвал ее "невероятной". По его словам, во время переговоров были приняты важные решения.

