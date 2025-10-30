О чем договорились Трамп и Си — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп 30 октября впервые за шесть лет встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. На повестке дня было как минимум три глобальных вопроса: проблема урегулирования торговой войны между странами, судьба Тайваня и возможное влияние Китая на Россию в контексте попыток Трампа добиться урегулирования в войне России против Украины.

Напомним, 30 октября Трамп и Си Цзиньпин встретились в Южной Корее. Открывая переговоры, президент США отметил, что не сомневается, что встреча будет успешной.

СМИ сообщали, что разговор Трампа с Си Цзиньпином начался положительно. Оба лидера поддержали позицию по улучшению отношений.

Встреча длилась почти два часа и американский лидер назвал ее "невероятной". По его словам, во время переговоров были приняты важные решения.