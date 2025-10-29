Відео
ЄС скличе коаліцію енергопідтримки України — ефір Ранок.LIVE

ЄС скличе коаліцію енергопідтримки України — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2025 р. 08:00

Президент України заявив, що партнери вирішили створити коаліцію підтримки енергетичного сектору України. Уже найближчим часом відбудеться зустріч коаліцій в онлайн-форматі. 

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 29 жовтня

Запрошені гості:

  • Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна"
  • Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція "Слуга Народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
  • Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
  • Олександр Левченко, дипломат, Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині (2010–2017)
  • Максим Ткаченко, народний депутат України, "Слуга Народу", голова робочої групи з питань житла Тимчасової спецкомісії ВРУ з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО України"
  • Володимир Крейденко, народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури
  • Роман Кисленко, кандидат політичних наук
  • Ірина Фріз, народний депутат України, "Європейська Солідарність", Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Нагадаємо, в Хмельницькому тривають ліквідаційні роботи після вибуху у житловому будинку. В ОВА показали наслідки. 

Також розвідка США повідомила, чи готовий Путін до миру та переговорів

