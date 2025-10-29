ЄС скличе коаліцію енергопідтримки України — ефір Ранок.LIVE

Президент України заявив, що партнери вирішили створити коаліцію підтримки енергетичного сектору України. Уже найближчим часом відбудеться зустріч коаліцій в онлайн-форматі.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 29 жовтня

Запрошені гості:

Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна"

Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція "Слуга Народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Олександр Левченко, дипломат, Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині (2010–2017)

Максим Ткаченко, народний депутат України, "Слуга Народу", голова робочої групи з питань житла Тимчасової спецкомісії ВРУ з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО України"

Володимир Крейденко, народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури

Роман Кисленко, кандидат політичних наук

Ірина Фріз, народний депутат України, "Європейська Солідарність", Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки

