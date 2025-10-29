Видео
Видео

ЕС созовет коалицию энергоподдержки Украины — эфир Ранок.LIVE

ЕС созовет коалицию энергоподдержки Украины — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2025 г. 8:00

Президент Украины заявил, что партнеры решили создать коалицию поддержки энергетического сектора Украины. Уже в ближайшее время состоится встреча коалиций в онлайн-формате.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 29 октября

Приглашенные гости:

  • Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина"
  • Сергей Нагорняк, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
  • Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований
  • Александр Левченко, дипломат, Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (2010-2017)
  • Максим Ткаченко, народный депутат Украины, "Слуга Народа", председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной спецкомиссии ВРУ по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины"
  • Владимир Крейденко, народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры
  • Роман Кисленко, кандидат политических наук
  • Ирина Фриз, народный депутат Украины, "Европейская Солидарность", Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Напомним, в Хмельницком продолжаются ликвидационные работы после взрыва в жилом доме. В ОВА показали последствия.

Также разведка США сообщила, готов ли Путин к миру и переговорам.

