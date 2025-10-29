ЕС созовет коалицию энергоподдержки Украины — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины заявил, что партнеры решили создать коалицию поддержки энергетического сектора Украины. Уже в ближайшее время состоится встреча коалиций в онлайн-формате.
Эфир Ранок.LIVE 29 октября
Приглашенные гости:
- Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина"
- Сергей Нагорняк, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
- Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований
- Александр Левченко, дипломат, Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (2010-2017)
- Максим Ткаченко, народный депутат Украины, "Слуга Народа", председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной спецкомиссии ВРУ по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины"
- Владимир Крейденко, народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры
- Роман Кисленко, кандидат политических наук
- Ирина Фриз, народный депутат Украины, "Европейская Солидарность", Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
