ЕС созовет коалицию энергоподдержки Украины — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины заявил, что партнеры решили создать коалицию поддержки энергетического сектора Украины. Уже в ближайшее время состоится встреча коалиций в онлайн-формате.

Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина"

Сергей Нагорняк, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Александр Левченко, дипломат, Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (2010-2017)

Максим Ткаченко, народный депутат Украины, "Слуга Народа", председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной спецкомиссии ВРУ по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины"

Владимир Крейденко, народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры

Роман Кисленко, кандидат политических наук

Ирина Фриз, народный депутат Украины, "Европейская Солидарность", Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Напомним, в Хмельницком продолжаются ликвидационные работы после взрыва в жилом доме. В ОВА показали последствия.

Также разведка США сообщила, готов ли Путин к миру и переговорам.