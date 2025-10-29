Відео
Україна
Трамп особисто контролює санкції проти РФ — ефір День.LIVE

Трамп особисто контролює санкції проти РФ — ефір День.LIVE

29 жовтня 2025 р. 13:00

У США запевняють, що президент Дональд Трамп слідкуватиме за дотриманням запроваджених ним санкцій проти Росії. Це допоможе змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і укласти мирну угоду з Україною.

Про це поговорять в ефірі День.LIVE 29 жовтня. 

Гості ефіру 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;
  • Сергій Фурса — економіст, фінансист;
  • Віталій Кулик — футуролог;
  • Марія Гелетій — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
  • Віталій Бала — директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог;
  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомляв, США підготували нові санкції проти Росії. Їх запровадять, якщо РФ відмовиться завершити повномасштабну війну проти України. 

Водночас CNN писало, що санкції Трампа можуть змінити хід економічної війни з РФ. Вони охоплюють половину російського експорту нафти. 

