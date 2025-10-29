Трамп лично контролирует санкции против РФ — эфир День.LIVE

В США уверяют, что президент Дональд Трамп будет следить за соблюдением введенных им санкций против России. Это поможет заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение с Украиной.
Об этом поговорят в эфире День.LIVE 29 октября.
Гости эфира
- Андрей Ковалев — кандидат политических наук;
- Сергей Фурса — экономист, финансист;
- Виталий Кулик — футуролог;
- Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
- Виталий Бала — директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог;
- Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии.
Напомним, ранее Reuters сообщал, США подготовили новые санкции против России. Их введут, если РФ откажется завершить полномасштабную войну против Украины.
В то же время CNN писало, что санкции Трампа могут изменить ход экономической войны с РФ. Они охватывают половину российского экспорта нефти.