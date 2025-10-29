Видео
Трамп лично контролирует санкции против РФ — эфир День.LIVE

Трамп лично контролирует санкции против РФ — эфир День.LIVE

29 октября 2025 г. 13:00

13:00 Трамп лично контролирует санкции против РФ — эфир День.LIVE

08:00 ЕС созовет коалицию энергоподдержки Украины — эфир Ранок.LIVE

28 октября 2025
18:01 Венгрия планирует создать блок против Украины — эфир Вечір.LIVE

13:09 Трамп сделал заявление об угрозах в сторону США — эфир День.LIVE

08:00 Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

27 октября 2025
18:22 Минобороны раскрыло изменения в мобилизации — эфир Вечір.LIVE

13:15 Трамп обещает закончить войну в Украине — эфир День.LIVE

08:00 Трамп согласился с компромиссом по Украине — эфир Ранок.LIVE

24 октября 2025
21:00 Зарплаты учителям и бюджет-2026 — интервью с Гетманцевым

17:52 В Лондоне готовят решение по ракетам для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

13:00 Трамп лично контролирует санкции против РФ — эфир День.LIVE

08:00 ЕС созовет коалицию энергоподдержки Украины — эфир Ранок.LIVE

28 октября 2025
18:01 Венгрия планирует создать блок против Украины — эфир Вечір.LIVE

13:09 Трамп сделал заявление об угрозах в сторону США — эфир День.LIVE

08:00 Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

В США уверяют, что президент Дональд Трамп будет следить за соблюдением введенных им санкций против России. Это поможет заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение с Украиной.

Об этом поговорят в эфире День.LIVE 29 октября.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Андрей Ковалев — кандидат политических наук;
  • Сергей Фурса — экономист, финансист;
  • Виталий Кулик — футуролог;
  • Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Виталий Бала — директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог;
  • Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии.

Напомним, ранее Reuters сообщал, США подготовили новые санкции против России. Их введут, если РФ откажется завершить полномасштабную войну против Украины.

В то же время CNN писало, что санкции Трампа могут изменить ход экономической войны с РФ. Они охватывают половину российского экспорта нефти.

13:00 Трамп лично контролирует санкции против РФ — эфир День.LIVE

08:00 ЕС созовет коалицию энергоподдержки Украины — эфир Ранок.LIVE

28 октября
18:01 Венгрия планирует создать блок против Украины — эфир Вечір.LIVE

13:09 Трамп сделал заявление об угрозах в сторону США — эфир День.LIVE

08:00 Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

