Трамп лично контролирует санкции против РФ — эфир День.LIVE

В США уверяют, что президент Дональд Трамп будет следить за соблюдением введенных им санкций против России. Это поможет заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение с Украиной.

Об этом поговорят в эфире День.LIVE 29 октября.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Андрей Ковалев — кандидат политических наук;

Сергей Фурса — экономист, финансист;

Виталий Кулик — футуролог;

Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Виталий Бала — директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог;

Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии.

Напомним, ранее Reuters сообщал, США подготовили новые санкции против России. Их введут, если РФ откажется завершить полномасштабную войну против Украины.

В то же время CNN писало, что санкции Трампа могут изменить ход экономической войны с РФ. Они охватывают половину российского экспорта нефти.