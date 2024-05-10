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Плачков пояснив, чому важливо не відключати підприємства від електроенергії

Плачков пояснив, чому важливо не відключати підприємства від електроенергії

10 травня 2024 р. 20:57

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20:35 Політолог Крулько пояснив, що призначення Залужного послом у Великій Британії стане нефективним

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19:46 Ексміністр енергетики пояснив, в якому випадку можливе підвищення тарифу на світло

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18:02 Наступ РФ на Харків та дефіцит в енергосистемі — прямий ефір Новини.LIVE

Text

13:58 Пилипенко прокоментував ухилення військовообов’язаних від служби через релігійні переконання

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Text

13:22 Нардеп розповів, що дозволить Україні почати процес ротації

Text

13:22 Юрист Пилипенко прокоментував можливість вступу України в ЄС та НАТО

Text

09:29 Нардепка Білозір заявила, що депутати практично не зустрічаються з прем'єр-міністром Шмигалем

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Через останні російські масовані атаки на енергетику в Україні вводять відключення світла для промисловості. Однак важливо, аби підприємства продовжували працювати, насамперед йдеться про оборонну сферу.

Про це заявив колишній міністр енергетики Іван Плачков в ефірі Вечір.LIVE.

Відключення електроенергії в Україні

"Важливо, щоб промисловість працювала, оскільки йдеться переважно про оборонні підприємства... Натомість ввести віялові відключення для споживачів", — сказав енергетик.

Він зауважив, що в іншому випадку людям, які працюють на заводах, доведеться сидіти вдома. Водночас дуже важливо, аби громадяни прислуховувались до енергетиків та заощаджували електроенергію й сплачувати борги за платіжками.

"Якщо енергетики кажуть, що треба скорочувати споживання, ми повинні робити все можливе і неможливе...", — зазначив Плачков.

Він пояснив, що в момент, коли електроенергії бракує — енергетики повинні виробити таку ж її кількість, таку ж потужність. Якщо ми споживаємо більше, а потужності менше — то частота падає.

Також Плачков прокоментував, в якому випадку в Україні можливе підвищення тарифу на світло.

Раніше ми писали, що у Міненерго наразі триває обговорення зростання тарифів на електроенергію. У зв'язку з останніми російськими обстрілами, ціллю яких була енергетична інфраструктура, потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

 

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21:18 Зеленський обговорив із Сирським важку ситуацію на фронті

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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