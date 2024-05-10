Плачков пояснив, чому важливо не відключати підприємства від електроенергії

Через останні російські масовані атаки на енергетику в Україні вводять відключення світла для промисловості. Однак важливо, аби підприємства продовжували працювати, насамперед йдеться про оборонну сферу.

Про це заявив колишній міністр енергетики Іван Плачков в ефірі Вечір.LIVE.

Відключення електроенергії в Україні

"Важливо, щоб промисловість працювала, оскільки йдеться переважно про оборонні підприємства... Натомість ввести віялові відключення для споживачів", — сказав енергетик.

Він зауважив, що в іншому випадку людям, які працюють на заводах, доведеться сидіти вдома. Водночас дуже важливо, аби громадяни прислуховувались до енергетиків та заощаджували електроенергію й сплачувати борги за платіжками.

"Якщо енергетики кажуть, що треба скорочувати споживання, ми повинні робити все можливе і неможливе...", — зазначив Плачков.

Він пояснив, що в момент, коли електроенергії бракує — енергетики повинні виробити таку ж її кількість, таку ж потужність. Якщо ми споживаємо більше, а потужності менше — то частота падає.

Також Плачков прокоментував, в якому випадку в Україні можливе підвищення тарифу на світло.

Раніше ми писали, що у Міненерго наразі триває обговорення зростання тарифів на електроенергію. У зв'язку з останніми російськими обстрілами, ціллю яких була енергетична інфраструктура, потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.