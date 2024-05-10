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Ексміністр енергетики пояснив, в якому випадку можливе підвищення тарифу на світло

Ексміністр енергетики пояснив, в якому випадку можливе підвищення тарифу на світло

10 травня 2024 р. 19:46

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13:22 Нардеп розповів, що дозволить Україні почати процес ротації

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13:22 Юрист Пилипенко прокоментував можливість вступу України в ЄС та НАТО

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09:29 Нардепка Білозір заявила, що депутати практично не зустрічаються з прем'єр-міністром Шмигалем

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08:00 Майбутнє України у ЄС та кадрові ротації в уряді — ефір Ранок.LIVE

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01:24 Бракує п'ять міністрів — нардеп розповів про прогалини в роботі уряду

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Російські війська протягом квітня активно обстрілювали українську енергосистему, завдавши значних збитків. Водночас в Україні обговорюють підняття тарифу на електроенергію, аби мати грошовий ресурс на відновлення.

Це прокоментував колишній міністр енергетики Іван Плачков в ефірі Вечір.LIVE.

Тариф на електроенергію в Україні

"Тарифна політика в Україні вона була і є на сьогодні алогічною. Ніколи тарифи не мали нічого спільного з економічною обґрунтованістю, доцільністю, собівартістю і т.д.", — сказав він.

За словами ексміністра, тарифи встановлювалися і встановлюють через електоральну призму та призму рейтингів. А теперішня ціна на електроенергію для українців майже вдвічі нижча, ніж собівартість.

"Ми розуміємо що енергетикам потрібні кошти для відновлення, а яке рішення приймуть — я не знаю, я не можу прогнозувати. Ви ж пам'ятаєте рішення підвищення тарифу на воду — я був на 100% впевнений, що це рішення було погоджено і з прем'єром, і з президентом", — зазначив Плачков.

За його словами, тоді через реакцію суспільства тарифи відновили на попередній рівень. На думку енергетика, навіть якщо ціну і піднімуть вдвічі — це суттєво не допоможе.

"Уявімо, скільки коштують три електростанції Центренерго, електростанції ДТЕК, Каховська та ДніпроГЕС — там колосальні гроші. Зараз нам треба думати про те, що нам потрібно аби пережити літо і зиму", — зауважив він.

Плачков вважає, що зараз необхідно розподілити генерацію, максимальним чином залучати інвесторів та підготувати персонал енергетиків, аби у випадку повторних пошкоджень підстанції через обстріл вони могли відновити світло за 3-4 дні.

"Дуже багато такої організаційної роботи. Я думаю, що не піднімуть тарифи, тому що на газ оголосив же уряд, що не будуть підіймати. Ну війна, люди без грошей", — додав він.

Раніше ми писали, що у Міненерго наразі триває обговорення зростання тарифів на електроенергію. У зв'язку з останніми російськими обстрілами, ціллю яких була енергетична інфраструктура, потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Крім того, постачальники природного газу оприлюднили нові тарифи, які діятимуть протягом року. 

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19:27 Нацгвардія розгромила російську колону, яка спробувала прорватись на Вовчанськ

19:18 Скільки українців загинули внаслідок російських атак у квітні — ООН назвала страшну цифру

19:14 На Харківщині триває найдовша повітряна тривога з початку війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:00 Поліція на велосипедах та мотоциклах — від сьогодні на дорогах Одеси та Ізмаїлу

18:57 Канадська компанія Roshel буде виробляти бронемашини в Україні

18:55 РФ розгорнула біля кордону з Україною 52 установки "Іскандер" — деталі від ЗСУ

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