Ексміністр енергетики пояснив, в якому випадку можливе підвищення тарифу на світло

Російські війська протягом квітня активно обстрілювали українську енергосистему, завдавши значних збитків. Водночас в Україні обговорюють підняття тарифу на електроенергію, аби мати грошовий ресурс на відновлення.

Це прокоментував колишній міністр енергетики Іван Плачков в ефірі Вечір.LIVE.

Тариф на електроенергію в Україні

"Тарифна політика в Україні вона була і є на сьогодні алогічною. Ніколи тарифи не мали нічого спільного з економічною обґрунтованістю, доцільністю, собівартістю і т.д.", — сказав він.

За словами ексміністра, тарифи встановлювалися і встановлюють через електоральну призму та призму рейтингів. А теперішня ціна на електроенергію для українців майже вдвічі нижча, ніж собівартість.

"Ми розуміємо що енергетикам потрібні кошти для відновлення, а яке рішення приймуть — я не знаю, я не можу прогнозувати. Ви ж пам'ятаєте рішення підвищення тарифу на воду — я був на 100% впевнений, що це рішення було погоджено і з прем'єром, і з президентом", — зазначив Плачков.

За його словами, тоді через реакцію суспільства тарифи відновили на попередній рівень. На думку енергетика, навіть якщо ціну і піднімуть вдвічі — це суттєво не допоможе.

"Уявімо, скільки коштують три електростанції Центренерго, електростанції ДТЕК, Каховська та ДніпроГЕС — там колосальні гроші. Зараз нам треба думати про те, що нам потрібно аби пережити літо і зиму", — зауважив він.

Плачков вважає, що зараз необхідно розподілити генерацію, максимальним чином залучати інвесторів та підготувати персонал енергетиків, аби у випадку повторних пошкоджень підстанції через обстріл вони могли відновити світло за 3-4 дні.

"Дуже багато такої організаційної роботи. Я думаю, що не піднімуть тарифи, тому що на газ оголосив же уряд, що не будуть підіймати. Ну війна, люди без грошей", — додав він.

Раніше ми писали, що у Міненерго наразі триває обговорення зростання тарифів на електроенергію. У зв'язку з останніми російськими обстрілами, ціллю яких була енергетична інфраструктура, потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Крім того, постачальники природного газу оприлюднили нові тарифи, які діятимуть протягом року.