Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Экс-министр энергетики объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет arrow
Экс-министр энергетики объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет

Экс-министр энергетики объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет

10 мая 2024 г. 19:46

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:46 Экс-министр энергетики объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет

Text

18:02 Наступление РФ на Харьков и дефицит в энергосистеме — прямой эфир Новини.LIVE

Text

13:58 Пилипенко прокомментировал уклонение военнообязанных от службы по религиозным убеждениям

Text

13:22 Нардеп рассказал, что позволит Украине начать процесс ротации

Text

13:22 Юрист Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:29 Нардеп Билозир заявила, что депутаты практически не встречаются с премьер-министром Шмыгалем

Text

08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

Text

01:24 Недостает пять министров — нардеп рассказал о пробелах в работе правительства

9 мая 2024
Text

23:32 Продолжение военного положения, Роберта Мецола в Киеве и угроза блекаута — главные новости 9 мая

Text

22:45Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

Text

19:46 Экс-министр энергетики объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет

Text

18:02 Наступление РФ на Харьков и дефицит в энергосистеме — прямой эфир Новини.LIVE

Text

13:58 Пилипенко прокомментировал уклонение военнообязанных от службы по религиозным убеждениям

Text

13:22 Нардеп рассказал, что позволит Украине начать процесс ротации

Text

13:22 Юрист Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:29 Нардеп Билозир заявила, что депутаты практически не встречаются с премьер-министром Шмыгалем

Text

08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

Text

01:24 Недостает пять министров — нардеп рассказал о пробелах в работе правительства

9 мая 2024
Text

23:32 Продолжение военного положения, Роберта Мецола в Киеве и угроза блекаута — главные новости 9 мая

Text

22:45 Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

Российские войска в течение апреля активно обстреливали украинскую энергосистему, нанеся значительный ущерб. В то же время в Украине обсуждают повышение тарифа на электроэнергию, чтобы иметь денежный ресурс на восстановление.

Это прокомментировал бывший министр энергетики Иван Плачков в эфире Вечір.LIVE.

Тариф на электроэнергию в Украине

"Тарифная политика в Украине она была и является на сегодняшний день алогичной. Никогда тарифы не имели ничего общего с экономической обоснованностью, целесообразностью, себестоимостью и т.д.", — сказал он.

По словам экс-министра, тарифы устанавливались и устанавливаются через электоральную призму и призму рейтингов. А нынешняя цена на электроэнергию для украинцев почти вдвое ниже себестоимости.

"Мы понимаем, что энергетикам нужны средства для восстановления, а какое решение примут — я не знаю, я не могу прогнозировать. Вы же помните решение повышения тарифа на воду — я был на 100% уверен, что это решение было согласовано и с премьером, и с президентом", — отметил Плачков.

По его словам, тогда из-за реакции общества тарифы возобновили на прежний уровень. По мнению энергетика, даже если цену и поднимут вдвое, это существенно не поможет.

"Представим, сколько стоят три электростанции Центрэнерго, электростанции ДТЭК, Каховская и ДнепроГЭС — там колоссальные деньги. Сейчас нам нужно думать о том, что нам нужно, чтобы пережить лето и зиму", — отметил он.

Плачков считает, что сейчас необходимо распределить генерацию, максимальным образом привлекать инвесторов и подготовить персонал энергетиков, чтобы в случае повторных повреждений подстанции из-за обстрела они могли восстановить свет за 3-4 дня.

"Очень много такой организационной работы. Я думаю, что не поднимут тарифы, потому что на газ объявило же правительство, что не будут поднимать. Ну война, люди без денег", — добавил он.

Ранее мы писали, что в Минэнерго сейчас идет обсуждение роста тарифов на электроэнергию. В связи с последними российскими обстрелами, целью которых являлась энергетическая инфраструктура, нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

Кроме того, поставщики природного газа обнародовали новые тарифы, которые будут действовать в течение года.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

19:53 Осужденные в рядах ВСУ — украинцам раскрыли важные детали нового закона

Text

19:46 Экс-министр энергетики объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет

19:33 Спикер ВСУ назвал цель российских информационный вбросов относительно Харькова

19:31 Афера с недвижимостью — в Киеве задержали мошенника, продавшего чужую квартиру

19:27 Нацгвардия разгромила российскую колонну, попытавшуюся прорваться в Волчанск

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:18 Сколько украинцев погибли в результате российских атак в апреле — ООН назвала страшную цифру

19:14 В Харьковской области продолжается самая длинная воздушная тревога с начала войны

19:00 Полиция на велосипедах и мотоциклах — от сегодня на дорогах Одессы и Измаила

18:57 Канадская компания Roshel будет производить бронемашины в Украине

18:55 РФ развернула у границы с Украиной 52 установки "Искандер" — детали от ВСУ

19:53 Осужденные в рядах ВСУ — украинцам раскрыли важные детали нового закона

19:33 Спикер ВСУ назвал цель российских информационный вбросов относительно Харькова

19:31 Афера с недвижимостью — в Киеве задержали мошенника, продавшего чужую квартиру

19:27 Нацгвардия разгромила российскую колонну, попытавшуюся прорваться в Волчанск

19:18 Сколько украинцев погибли в результате российских атак в апреле — ООН назвала страшную цифру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:14 В Харьковской области продолжается самая длинная воздушная тревога с начала войны

19:00 Полиция на велосипедах и мотоциклах — от сегодня на дорогах Одессы и Измаила

18:57 Канадская компания Roshel будет производить бронемашины в Украине

18:55 РФ развернула у границы с Украиной 52 установки "Искандер" — детали от ВСУ

18:47 Сегодня США объявят о новом пакете помощи для Украины на 400 млн долларов, — Politico

Эксклюзив

17:39 Новые штрафы от ТЦК — как уклонистов будут лишать имущества и что "светит" тем, у кого взять нечего

Эксклюзив

17:00 Будем учить женщин водить трактор — аграрии Одесчины о продуктовом фронте

12:01 Трамп требует от нефтяных компаний вернуть его в Белый дом — что предлагает в обмен

05:57 Как ВСУ уничтожали и отбирали у оккупантов САУ "Мста-С"

Эксклюзив

05:32 "Золотые" паспорта — где и на каких условиях украинцам проще получить второе гражданство

9 мая 2024

23:08 "Мста-С" — что известно об уничтоженных ВСУ российских самоходках

13:55 В Одессе Екатерининской площади больше нет — что вместо нее

13:25 Одесситы несут цветы к памятным местам — какая ситуация на Аллее славы

05:56 Ленд-лиз для Украины — как он возник и почему не заработал

8 мая 2024

12:25 В памяти навсегда — одесситы почтили героев Второй мировой

Text

19:46 Экс-министр энергетики объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет

Text

18:02 Наступление РФ на Харьков и дефицит в энергосистеме — прямой эфир Новини.LIVE

Text

13:58 Пилипенко прокомментировал уклонение военнообязанных от службы по религиозным убеждениям

Text

13:22 Нардеп рассказал, что позволит Украине начать процесс ротации

Text

13:22 Юрист Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:29 Нардеп Билозир заявила, что депутаты практически не встречаются с премьер-министром Шмыгалем

Text

08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

Text

01:24 Недостает пять министров — нардеп рассказал о пробелах в работе правительства

9 мая 2024
Text

23:32 Продолжение военного положения, Роберта Мецола в Киеве и угроза блекаута — главные новости 9 мая

Text

22:45 Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники