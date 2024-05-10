Экс-министр энергетики объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет

Российские войска в течение апреля активно обстреливали украинскую энергосистему, нанеся значительный ущерб. В то же время в Украине обсуждают повышение тарифа на электроэнергию, чтобы иметь денежный ресурс на восстановление.

Это прокомментировал бывший министр энергетики Иван Плачков в эфире Вечір.LIVE.

Тариф на электроэнергию в Украине

"Тарифная политика в Украине она была и является на сегодняшний день алогичной. Никогда тарифы не имели ничего общего с экономической обоснованностью, целесообразностью, себестоимостью и т.д.", — сказал он.

По словам экс-министра, тарифы устанавливались и устанавливаются через электоральную призму и призму рейтингов. А нынешняя цена на электроэнергию для украинцев почти вдвое ниже себестоимости.

"Мы понимаем, что энергетикам нужны средства для восстановления, а какое решение примут — я не знаю, я не могу прогнозировать. Вы же помните решение повышения тарифа на воду — я был на 100% уверен, что это решение было согласовано и с премьером, и с президентом", — отметил Плачков.

По его словам, тогда из-за реакции общества тарифы возобновили на прежний уровень. По мнению энергетика, даже если цену и поднимут вдвое, это существенно не поможет.

"Представим, сколько стоят три электростанции Центрэнерго, электростанции ДТЭК, Каховская и ДнепроГЭС — там колоссальные деньги. Сейчас нам нужно думать о том, что нам нужно, чтобы пережить лето и зиму", — отметил он.

Плачков считает, что сейчас необходимо распределить генерацию, максимальным образом привлекать инвесторов и подготовить персонал энергетиков, чтобы в случае повторных повреждений подстанции из-за обстрела они могли восстановить свет за 3-4 дня.

"Очень много такой организационной работы. Я думаю, что не поднимут тарифы, потому что на газ объявило же правительство, что не будут поднимать. Ну война, люди без денег", — добавил он.

Ранее мы писали, что в Минэнерго сейчас идет обсуждение роста тарифов на электроэнергию. В связи с последними российскими обстрелами, целью которых являлась энергетическая инфраструктура, нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

Кроме того, поставщики природного газа обнародовали новые тарифы, которые будут действовать в течение года.